“兩強兩嚴”提升監管質效

中評社北京3月16日電／據中國證券報報導，證監會近日制定印發《關於落實政治過硬能力過硬作風過硬標準全面加強證監會系統自身建設的意見》，直面落實監管“長牙帶刺”有棱有角、從嚴從緊整治政商“旋轉門”、削減離職人員“職務身份價值”等現實問題，明確了未來一個時期證監會系統自身建設的目標任務和具體舉措，充分體現了證監會嚴字當頭、刀刃向內、自我革命的堅定決心。



證監會主席吳清日前明確，監管工作的重點為“兩強兩嚴”，即重點突出強本強基，嚴監嚴管。



全面加強證監會系統自身建設是實現“兩強兩嚴”的重要路徑，對當下增強資本市場內在穩定性，中長期助力金融強國建設都具有重要意義。依法從嚴監管市場，依紀從嚴管理隊伍等制度預期下，證監會將在提升監管質效的基礎上，護航資本市場平穩運行。



進一步增強市場內在穩定性



看當下，“增強資本市場內在穩定性”需要更嚴格的監管執法。誠如吳清所言，資本市場內生穩定機制建設至少包括“一個基石”和“五個支柱”，“一個基石”即高質量的上市公司；“五個支柱”包括：更合理的資金結構、更完善的基礎制度、更有效的市場調節、更優質的專業服務、更嚴格的監管執法。



“更嚴格的監管執法需要完善監管制度保障。要依法將所有金融活動全部納入監管，全面強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，消除監管空白和盲區，嚴厲打擊非法金融活動。更嚴格的監管執法也要切實提高金融監管有效性。”中國人民大學中國資本市場研究院聯席院長趙錫軍說。



望長遠，在由金融大國邁向金融強國的過程中，資本市場改革發展、證監會系統自身建設距離建設金融強國的目標仍有差距。突出體現在資本市場規模大但不強，市場化、法治化程度有待進一步加深。而“兩強兩嚴”直指助力建設金融強國的堵點難點，明確要依法從嚴監管市場，依紀從嚴管理隊伍，這些舉措將持續提升監管質效，助力金融強國建設。

