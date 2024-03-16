我國出台行動計劃促進高質量建設國家級新區

中評社北京3月16日電／據新華社報導，國家發展改革委15日對外發布《促進國家級新區高質量建設行動計劃》，推動國家級新區努力打造高質量發展引領區、改革開放新高地、城市建設新標杆。



國家發展改革委有關負責人介紹，國家級新區是承擔國家重大發展和改革開放戰略任務的綜合功能平台，目前全國共19個，包括上海浦東、河北雄安新區和天津濱海、重慶兩江、浙江舟山群島等。2023年，19個國家級新區實現地區生產總值6.2萬億元，占全國總量的5%。



行動計劃從3方面明確了多項重點任務：



在增強新區科技和產業競爭力上，包括強化科技創新策源功能、推動跨區域高水平協同創新、鞏固提升新區千億級及主導產業競爭優勢、支持新區優化重點產業布局、有序推進智能製造和數字化轉型、支持中西部和東北的新區提升產業承接和培育能力、鼓勵中央企業深化與新區合作等。



在多措並舉擴大有效需求上，包括高水平謀劃和建設重大項目、常態化開展項目建設靠前服務、創新方式對接引進投資項目、推動特色消費擴容提質、培育消費新業態、進一步發揮臨港和開放平台優勢、創新拓展雙多邊合作模式和領域、拓展對外交流合作和展示渠道等。



在支持新區深化重點領域改革上，包括扎實推進實施綜合改革試點試驗、賦予新區更大改革自主權、實施人才引進專項政策、提高新區土地利用效率、加大資金支持保障力度、深入推進提升城市功能品質的改革創新措施等。



（來源：新華網）