強監管防風險　證監會打出“組合拳”

中評社北京3月16日電／據中國證券報報導，3月15日，在國新辦舉行的新聞發布會上，證監會副主席李超表示，為深入貫徹落實中央金融工作會議精神，按照國務院有關工作部署，證監會會同有關方面，經過認真調查研究，聽取各方意見，制定出台了四個文件，包括《關於嚴把發行上市准入關從源頭上提高上市公司質量的意見（試行）》《關於加強上市公司監管的意見（試行）》《關於加強證券公司和公募基金監管加快推進建設一流投資銀行和投資機構的意見（試行）》《關於落實政治過硬能力過硬作風過硬標準全面加強證監會系統自身建設的意見》。



證監會機構司司長申兵在回答中國證券報記者提問時表示，證監會將認真貫徹中央金融工作會議精神，狠抓《關於加強證券公司和公募基金監管加快推進建設一流投資銀行和投資機構的意見（試行）》落實，進一步體現“長牙帶刺”、有棱有角要求，督促中介機構發揮好“看門人”作用，真正把好上市公司的入口關。



上市門檻要求更加嚴格



如何嚴把發行上市准入關，從源頭上提高上市公司質量備受市場關注。



“針對實踐中發現的有些擬上市企業內控機制不健全，公司治理不規範，甚至存在個別企業財務造假等問題，證監會會從發行上市的全鏈條各個環節加強監管。”證監會首席風險官、發行司司長嚴伯進表示。



嚴伯進介紹，證監會充分聽取市場各方的意見和建議，對於上市門檻會有更加嚴格的要求，主要有三個方面。具體看，上市前要建立現代企業制度。募投項目資金規模要合理且要做好短中長期規劃，不得搞突擊的“清倉式”分紅，“關鍵少數”要有良好的“口碑聲譽”。



要研究提高部分板塊的上市指標。證監會將認真分析、系統研究，特別是充分參考近年來新上市企業和在審企業的情況，指導滬深交易所修改上市規則，適度提高部分板塊財務指標，豐富綜合性指標，讓不同發展階段、不同行業、不同規模的企業在合適的板塊上市。

