促進擬IPO企業建立現代企業制度

中評社北京3月16日電／據中國證券報報導，3月15日，證監會發布《關於嚴把發行上市准入關從源頭上提高上市公司質量的意見（試行）》，要求擬上市企業要樹立正確“上市觀”，現代企業制度有效運行，對信息披露質量承擔第一責任。



接受中國證券報記者採訪的專家認為，一些公司在準備上市過程中建立完善了現代企業制度，正逐漸成為實踐現代企業制度的示範樣板。但是，在這一過程中，也不乏有些申報企業的現代企業制度還停留在“表面文章”，要通過企業樹立正確“上市觀”、中介機構的輔導、監管機構的嚴格要求，促進企業在進入資本市場之前建立現代企業制度，通過有效的內控機制實現長遠發展，回報投資者，夯實股市長遠穩定發展基礎。



形成良好公司治理結構



建立現代企業制度既是企業上市的前提條件，也是企業實現長遠發展的內生動力之源。



中國證券報記者從接近監管人士處獲悉，為促進擬IPO企業建立現代企業制度，在發行上市監管工作中，有關部門按照現代企業制度的精神，要求企業依法合規經營，符合國家產業政策。企業財務數據真實，不得弄虛作假、欺騙投資者。對關鍵少數形成內部約束，不得存在背信損害公司利益的行為。管理好募集資金，聚焦主業，使投資者投入的資金用到實處。



中國證券報記者觀察到，在監管規則要求下，一些帶有“家族企業”特點的民營企業和法人治理結構不完善的國有企業，在準備上市過程中建立完善了現代企業制度，形成了良好的公司治理結構，增強了發展後勁。



“我們關注到，已上市公司正逐漸成為實踐現代企業制度的‘示範樣板’。一些準備籌劃上市的公司，內部治理制度不斷完備、組織架構不斷優化，逐步成為踐行現代企業制度、規範運作的優秀代表。”中國人民大學中國資本市場研究院聯席院長趙錫軍說。

