寧德時代去年淨利同比增超四成

中評社北京3月16日電／據中國證券報報導，3月15日，寧德時代公布2023年業績。年報顯示，2023年寧德時代營業總收入達4009.17億元，首次突破4000億元；歸母淨利潤為441.21億元，同比增長43.58%。同時，公司擬向全體股東每10股派發年度現金分紅和特別現金分紅50.28元（含稅），合計派發現金分紅超220億元。



2023年，寧德時代出海加速，境外營收為1309.92億元，占營收比重達32.67%，同比大增70.29%。公司表示，未來將不斷推進全球化體系建設，構建高效的跨國運營體系。



鋰離子電池銷量增逾三成



報告期內，寧德時代實現鋰離子電池銷量390GWh，同比增長34.95%。其中，動力電池系統銷量321GWh，同比增長32.56%；儲能電池系統銷量69GWh，同比增長46.81%。



中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，2023年我國動力電池累計裝車量達387.7GWh，同比增長31.6%。其中，寧德時代動力電池裝車量達167.1GWh，市占率達43.1%。



2024年2月，寧德時代國內動力電池裝機量高達9.82GWh，市場占比環比提高5.75個百分點，同比提高11.4個百分點到55.16%，市占率重返50%以上水平。



2023年，動力電池行業整體增長迅速。隨著新能源車型產品力的不斷提升、充換電等基礎設施的持續完善，消費者對新能源車認可度和接受度逐漸提高，全球新能源車市場需求持續增長，帶動動力電池行業規模較快提升。



根據SNE Research統計，2023年全球新能源車銷量1406.1萬輛，同比增長33.4%；全球動力電池使用量達705.5GWh，同比增長38.6%。



儲能方面，在風電光伏裝機增長、碳酸鋰價格回落提升儲能經濟性的帶動下，儲能需求持續提升。據SNE Research統計，2023年全球儲能電池出貨量為185GWh，同比增長53%。

