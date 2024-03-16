公募機構逆市“播種”傳遞信心

中評社北京3月16日電／據證券日報報導，今年以來，發起式基金上新速度加快。截至3月15日，年內新成立153只（不同份額分開計算，下同）發起式基金，在全部新發行基金中占比近三成。相較於去年同期成立的發起式基金，在數量和占比方面均有所增加。



對此，受訪業內人士認為，當前市場環境的變化是重要原因，龍年春節後市場迎來諸多利好，權益資產投資價值顯現。基金公司自掏腰包成立發起式基金，逆市謀求布局，也向市場和投資者傳遞了信心。



根據中國證監會發布的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》，發起式基金是指，基金管理人在募集基金時，使用公司股東資金、公司固有資金、公司高級管理人員或者基金經理等人員資金認購基金的金額不少於1000萬元人民幣，且持有期限不少於3年。



據Wind資訊數據，截至3月15日，今年以來新成立的524只基金中，有153只為發起式基金，占比達29.2%。而去年同期共成立發起式基金103只，在同期全部新成立基金中數量占比為22.2%。也就是說，今年新成立的發起式基金，無論是在數量還是占比方面均有所增加。



當前時點基金管理人為何熱衷於發行成立發起式基金？排排網財富管理合夥人曾衡偉在接受《證券日報》記者採訪時表示：“市場環境的變化是發起式基金持續增長的重要原因。同時，基金公司自掏腰包成立發起式基金，體現其對未來市場發展充滿信心且有期待。通過發行發起式基金，基金公司可以逆市布局，尋找具有潛力的投資機會，為投資者創造更好的回報。”



國壽安保基金相關人士對《證券日報》記者表示：“龍年春節過後，市場迎來諸多利好，權益資產投資價值顯現。在此背景下，基金公司選擇成立發起式基金，一方面謀求低位布局，通過後續的精耕細作把產品規模做大；另一方面，很多發起式基金的發行對整個產品線有長遠的考慮，在市場表現相對一般時，可以先把‘種子’播下去，未來市場起來了，有這樣的產品儲備才有可能抓住風口。”

