美月球著陸器任務終結

中評社北京3月16日電／據央視新聞報導，美國私營企業“直覺機器”公司15日表示，其研發的月球著陸器“奧德修斯”2月29日已結束任務。不過，任務團隊仍在等待本月底之前太陽再次照到其所在位置，看能否“喚醒”它。



“奧德修斯”於美國東部時間2月22日在月球著陸時側翻，但此後遙測儀器和太陽能電池板運行正常，從月球表面傳回了其攜帶的科學儀器搜集的數據。這次任務還驗證了該公司液態甲烷和液氧推進系統在深空環境下的運行。



“直覺機器”公司3月15日在社交媒體X上說，已收到“奧德修斯”發回的大量數據，包括商業載荷數據以及大量有關導航、推進劑和著陸器性能等數據，目前正加以分析，以期為今後的探月任務奠定基礎。



該公司首席執行官史蒂夫·阿爾特穆斯2月29日表示，約3周後，當太陽再次在“奧德修斯”著陸的月球南極地區升起並照射到著陸器的太陽能電池板上時，任務團隊將嘗試“喚醒”著陸器。



“奧德修斯”是一個六邊形柱體，高4米，寬1.57米，有6個著陸腿。據美國航天局官網介紹，此次任務目標包括研究著陸器的發動機羽流與月球表面的相互作用、射電天文學、太空天氣與月球表面的相互作用、著陸器精準著陸技術及通信和導航能力等。



“奧德修斯”於2月15日搭乘美國太空探索技術公司的“獵鷹9”火箭從佛羅里達州肯尼迪航天中心發射升空。它是自1972年美國阿波羅17號登月任務結束後首個登月的美國航天器，也是首次由私營企業完成這一任務。