中評社北京3月16日電／據人民日報報導，中非智庫論壇第十三屆會議日前在坦桑尼亞港口城市達累斯薩拉姆舉行，主題為“構建人類命運共同體的中非實踐”。駐坦國際組織代表、外交使節及來自中國和非洲共50個國家的政府官員、智庫學者、企業家等300多人通過線上線下結合的方式參加會議。與會人士重點探討中非在工業化、農業現代化以及人才培養領域的合作機制、戰略舉措及務實行動，為推動中非友好合作貢獻智慧。



“非中合作論壇促進了非中關係蓬勃發展”



當前，中非正共同努力推動中非合作論壇“九項工程”加快落實，推動實現《中非合作2035年願景》。中非合作論壇新一屆會議將於今年秋天在中國舉辦。作為中非合作論壇的重要分論壇之一，中非智庫論壇為中非發展合作建言獻策。與會人士高度評價中非合作成果，期待雙方進一步深化合作。



坦桑尼亞達累斯薩拉姆大學執行校長納爾遜·博尼法斯說，非中智庫論壇是非中民間交流的重要溝通平台，工業化、農業現代化、綠色發展、貿易投資和消除貧困等諸多主題在論壇上得到充分關注和討論，為增強坦中合作、非中合作提供堅強保障。



布隆迪前外交部長埃策希爾·尼比吉拉曾多次參加中非合作論壇會議。他說：“我從非中合作中感受到雙方的團結。非中關係是基於互利共贏原則發展的。”尼比吉拉呼籲賡續非中傳統友誼，增進非中相互信任，加強非中共贏合作。



“非中合作論壇促進了非中關係蓬勃發展，有利於推動構建非中命運共同體。”坦桑尼亞教育和科技部副常務秘書詹姆斯·姆多埃表示，“九項工程”中，能力建設工程相關舉措有力促進了非中教育合作和非洲人才培養。2023年非中領導人對話會舉行，中方提出發起“支持非洲工業化倡議”、實施“中國助力非洲農業現代化計劃”和“中非人才培養合作計劃”三項舉措，支持非洲一體化和現代化建設，這些舉措“將為推動非洲經濟發展作出重要貢獻”。

