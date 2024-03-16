彭斯稱在今年美國總統選舉中不會支持特朗普

中評社北京3月16日電／據新華社報導，美國前副總統、共和黨人彭斯15日表示，在美國2024年總統選舉中，他不會支持前總統特朗普。



彭斯當天接受美國媒體採訪時說：“今年我不會支持唐納德·特朗普，這並不奇怪。”他解釋道，特朗普偏離了二人執政4年所遵循的保守派議程。他同特朗普在國債、墮胎權等一系列問題上存在深刻分歧。



彭斯沒有透露將支持誰，但表示永遠不會把票投給現任總統、民主黨人拜登，也不會支持第三黨的候選人。



2017年1月至2021年1月，特朗普擔任美國總統，彭斯是副總統，二人後因“國會山騷亂”決裂。2023年6月，彭斯正式開始競選美國總統，但數月後宣布退選。特朗普近期鎖定了美國2024年總統選舉共和黨總統候選人提名，拜登也鎖定了民主黨總統候選人提名。



美國媒體認為，彭斯的最新表態加深了他同特朗普之間本已尖銳的分歧，同時也表明，儘管特朗普在意識形態和風格上加強了共和黨的“特朗普化”，但共和黨內部仍然存在分歧。



特朗普目前身陷4起刑事案件，其中“封口費”案原定本月25日開庭，但因位於曼哈頓的紐約南區聯邦檢察官辦公室近期才向控辯雙方發送數萬頁與案情相關的法律文件，本案主控檢察官日前同意將開庭日期推遲至多一個月。