婚戀交友App裡藏著多少“灰色地帶”

中評社北京3月16日電／據新華每日電訊報導，近年來，網絡婚戀交友用戶規模不斷擴大，市場增速明顯，手機應用商城上多個排名靠前的婚戀交友App下載量過億。然而記者調查發現，一些不法分子利用平台用戶信息審核不嚴，偽裝身份詐騙錢財，甚至衍生出平台賬號買賣等“黑灰”產業鏈。



法律人士表示，要督促平台加強信息審核把關，通過技術手段清理整頓虛假註冊等亂象，設立快速響應投訴舉報機制，加強誠信網絡空間建設。



不法分子利用婚戀交友App詐騙斂財



日前，北京市公安局破獲一起利用婚戀交友App詐騙案件。當事人馬某某報案稱，在某交友平台上添加了一名昵稱“迷人寶貝”的陌生網友。該網友自稱是一名女檢察官，是剛離婚的單身母親，沒聊多久就對馬某某表示好感，雙方在網上確立男女朋友關係。



此後，對方多次以孩子出車禍、介紹工程項目等理由向馬某某借錢，兩個月內馬某某共向對方轉賬3萬4千餘元，在一次次要求視頻和線下見面未果後，馬某某意識到被騙。



辦案民警介紹，這名所謂的“女檢察官”實際上是河北某地一個男性菜農，把賬號註冊成女性，編造身份和男用戶聊天，發現馬某某動感情“上鈎”後，便開始連續騙錢。



記者注意到，此類案件近年來在多地頻發，不法分子“鑽”婚戀交友App用戶信息審核把關不嚴的漏洞，輕易實施詐騙，有的金額巨大。



去年，山東警方破獲系列婚戀交友類詐騙案件，搗毀69人婚戀交友詐騙犯罪團夥，涉案金額500餘萬元。詐騙團夥人員在某交友平台上把自己包裝成女性角色，拉近距離後便誘導對方以給其購買鮮花、衣物、化妝品等理由在虛假購物鏈接上付款，還引導受害人在虛假平台軟件上進行充值。

