信貸投放“量穩質優”

中評社北京3月16日電／據中國證券報報導，中國人民銀行3月15日發布的數據顯示，前兩個月人民幣貸款增加6.37萬億元；社會融資規模增量累計為8.06萬億元。2月末，M2同比增長8.7%，增速與上月持平，同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。



業內專家表示，社會融資規模和信貸數據保持平穩，有效滿足經營主體合理融資需求，改善國內經濟基本面，激發經濟發展內生動力。同時，人民銀行積極發揮貨幣政策總量和結構雙重功能，通過加大跨周期和逆周期調節力度，引導信貸均衡投放、量穩質優，持續釋放貸款市場報價利率（LPR）改革效能，為經濟回升向好提供了穩定、持續的信貸支持。



貸款結構調整優化



數據顯示，前兩個月人民幣貸款增加6.37萬億元，創歷史同期次高水平。分部門看，住戶貸款增加3894億元，其中，短期貸款減少1340億元，中長期貸款增加5234億元；企事業單位貸款增加5.43萬億元。



無論從總量還是結構看，當前信貸投放更加注重“量穩質優”，銀行也在加快調整優化貸款結構的腳步。



具體來看，在結構方面，國民經濟重點行業信貸增長保持高位。中國證券報記者從人民銀行瞭解到，2月末，製造業中長期貸款餘額13.13萬億元，同比增長28.3%，其中高技術製造業中長期貸款餘額同比增長26.5%；高新技術、“專精特新”、科技中小企業貸款餘額分別為14.41萬億元、3.98萬億元、2.57萬億元，同比增長14.2%、18.5%、21.4%，均明顯高於同期各項貸款增速，各項貸款的比重進一步上升。



同時，國民經濟薄弱環節信貸支持力度保持較高水平。例如，2月末，普惠小微貸款餘額30.42萬億元，同比增長23.1%，前兩個月累計新增1.03萬億元，同比多增1102億元；民營經濟貸款餘額65.12萬億元，同比增長11.6%，均高於同期各項貸款增速，占各項貸款的比重進一步上升。

