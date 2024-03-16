央行開展近4000億元MLF操作

中評社北京3月16日電／據中國證券報報導，3月15日，人民銀行開展130億元公開市場逆回購操作和3870億元中期借貸便利（MLF）操作，全額滿足了金融機構需求。上述操作的中標利率分別為1.80%和2.50%，利率保持不變。據Wind數據顯示，當日有4810億元MLF到期。



業內人士表示，考慮前期降准和春節後現金回籠等因素，當前市場資金面已屬總體寬鬆，當天近4000億元的MLF操作量仍為銀行體系注入足夠的流動性。目前，流動性供給充裕，貨幣政策支持實體經濟發展的力度依然較強。



MLF需求已提前得到滿足



今年以來，央行貨幣政策力度明顯加大，降准、續作MLF保持流動性供給充裕，降低支農支小再貸款再貼現利率、引導貸款市場報價利率（LPR）下行激發有效需求，支持宏觀經濟實現良好開局。



市場人士認為，3月MLF操作符合市場需求。今年2月超預期降准0.5個百分點，使市場早有預期的3月MLF需求已提前得到滿足。



雖然15日開展的MLF較到期量少940億元，但業內人士表示，從各項工具搭配使用和市場利率情況看，銀行體系流動性依然保持合理充裕。目前，央行流動性調節工具較為豐富，工具之間也實現了有效組合運用。



2月降准對MLF需求的替代作用較為明顯。今年2月降准一次性釋放長期流動性超過1萬億元，有效滿足金融機構一段時期內的流動性需求，金融機構3月MLF需求明顯減少。不少銀行反映，降准資金在實際上替代了一部分MLF需求。央行公開市場操作近期明顯減少，3月以來逆回購操作量均未超過100億元，大幅降准後市場資金面均衡偏鬆。



市場利率運行平穩也反映資金面較為寬鬆。今年以來，貨幣市場利率銀行間市場7天期債券質押式回購利率（DR007）圍繞1.8%的公開市場操作利率平穩運行，臨近春節和月末等時點也都保持在2%下方，近期1年期同業存單利率和10年期國債收益率分別降至2.25%和2.35%左右，較宣布降准前的1月下降約20個和15個基點，資金面總體寬鬆。“金融機構的結構性資金需求可更多從市場上融資解決，減少對MLF的需求。”市場人士說。

