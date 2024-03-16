部分儲蓄型保險產品“下架”真假難辨

中評社北京3月16日電／據中國證券報報導，近日，為落實“報行合一”要求，部分保險公司對經代渠道、個險渠道的保險產品進行下架調整。不過，中國證券報記者調研發現，部分保險銷售宣傳中存在“炒停售”行為。



保險銷售人員以“產品即將停售”為賣點進行宣傳，引導消費者盡快購買保險產品的行為，在業內被稱為“炒停售”。業內人士表示，保險營銷人員通過“炒停售”行為借機宣傳，製造緊迫感，起到促單作用。消費者應理性思考，結合自身的風險偏好、保險需求、預算等綜合考慮，購買合適的產品。



“炒停售”再現



“又一批好產品即將停售”“XX養老年金保險產品下架倒計時兩天，抓緊時間上車！”近日，關於部分保險產品“下架”“停售”的營銷文案在社交平台刷屏。某保險經紀人向記者展示的圖片顯示，多家保險公司產品即將下架，主要是增額終身壽險、養老年金險產品。



這些保險產品即將停售的消息真實性如何？記者調研瞭解到，確有部分保險產品已下架或即將下架，但也有部分產品未有明確要下架的通知。



比如，對某保險公司的一款網紅終身壽險產品，記者從該保險公司官方客服處獲悉，該產品於2月29日在保險經代渠道下架，個險渠道於3月15日0時下架。此外，對於某保險公司的一款產品將於3月16日0時下架的消息，該保險公司客服人員告訴記者，該產品是暫停銷售，後續是否會重新銷售目前未知。



不過，也有部分產品暫時還未有明確要下架的消息。某保險公司客服人員告訴記者，目前還未收到某款養老年金產品何時要下架的通知，經代渠道和個險渠道目前可正常購買。

