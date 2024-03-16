甘肅加強紀檢監察幹部隊伍建設

中評社北京3月16日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，甘肅省紀委監委理論學習中心組專題學習研討二十屆中央紀委三次全會精神，帶動全省紀檢監察系統先學一步、學深一層。



甘肅省紀委監委在強化理論武裝上持續用力，督促引導幹部夯實思想之基。該省紀委監委班子成員堅持邊調查研究、邊總結經驗、邊推動落實，去年以來確定26項調研課題，先後110餘次深入基層一線開展調研，通過座談交流、實地走訪、查閱資料、“一對一”談話等方式，與幹部群眾廣泛深入交流，全面瞭解具體問題，聽取意見建議，掌握一手資料。省紀委監委班子成員共提出59項對策建議，推動解決與群眾切身利益相關的69個方面具體問題，形成37條可推廣可復制的經驗做法，建立14張調研成果轉化運用清單，轉化形成《“室組”聯合監督工作辦法》等15項制度成果，切實將調研成果轉化為治理效能。



舉辦處級幹部學習貫徹黨的二十大精神專題培訓班暨主題教育讀書班、辦案大數據分析培訓會、黨風政風監督工作業務培訓班……甘肅省紀委監委聚焦提升紀檢監察幹部政治素質和業務能力，強化全員培訓和實踐歷練，精準制定培訓計劃。業務能力培訓內容涵蓋監督檢查、審查調查、信息技術等紀檢監察各領域，並排出時間表、任務書，持續為幹部“充電賦能”。“我們通過計劃內培訓、委托培訓、自主培訓、合作培訓等多渠道培訓方式，力求培訓全面、精準。”該省紀委監委組織部負責同志介紹。



專題解讀、操作演練、座談交流、集中研討、考試測評、現場觀摩……甘肅省紀委監委創新培訓形式，同時注重推動幹部互學互動互鑒，將年輕幹部放到基層一線培養歷練，通過搭建“人人上講台”“紀法講堂”等學習交流平台、選派幹部到基層一線掛職等方式，打造履職擔當“多面手”。在監察官等級首次確定工作開展期間，省紀委監委精心部署、細化舉措，指導市縣自上而下、穩妥有序、科學合理完成監察官等級確定工作，充實隊伍力量，優化隊伍結構。



“身為國有企業紀檢領導幹部，執紀違紀、知法犯法、自身不廉，助長任職系統違紀違法之風……”不久前，甘肅省農村信用社聯合社原紀委書記王蓉生嚴重違紀違法被開除黨籍。甘肅省紀委監委刀刃向內抓隊伍整肅，對涉及紀檢監察幹部的問題線索即收即辦、優先處置，對執紀違紀、執法違法現象零容忍。通過全面起底、歸口管理、建立台賬、“回頭看”等方式，全面核查處置相關問題線索，發現並整改具體問題3484個，保持清理門戶高壓態勢。省紀委監委還常態化開展內部督察，修訂出台《甘肅省紀檢監察機關內部督察工作辦法》，從督察程序、督察方式、督察內容等方面，規範內部督察工作，完善內部監督機制。派出4個內部督察組，圍繞履職用權和自身建設等重點內容，對10個省紀委監委派駐紀檢監察組、10個省管高校和企業紀檢監察機構開展內部督察，全面排查權力運行風險點、工作薄弱點，共發現各類問題294個，提出整改建議74條，不折不扣推動系統整改。

