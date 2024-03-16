貴州推動自然資源領域專項治理走深走實

中評社北京3月16日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣通報全縣自然資源領域專項整治以來查處的46起違紀違法案例，用身邊事警示教育身邊人。去年以來，黔東南州紀檢監察機關緊盯自然資源領域亂收費、侵占挪用資金等腐敗和作風問題深入開展專項整治，共發現問題271個，並分層分類開展警示教育。在高壓震懾和政策感召下，榕江縣平江鎮自然資源所原所長朱某某等7名黨員幹部主動交代有關問題。



“自然資源領域涉及項目多、投資大，存在較大廉政風險。”貴州省紀委監委有關負責同志表示，省紀委監委組織開展全省自然資源系統腐敗問題及預防對策研究課題調研，全面梳理近三年全省自然資源系統違紀違法案件，緊扣土地使用、礦業權設置等行政審批、工程項目實施等關鍵環節，深入自然資源部門開展監督檢查，從嚴查處背後的腐敗和作風問題。



“經實地調研發現，有的林業主管部門存在變相套取生態環境修復、造林綠化等項目中的國有資金，有的單位存在違規決策資產處置、項目實施等問題。”貴州省紀委監委派駐省自然資源廳紀檢監察組相關負責同志介紹，該省紀委監委在調研成果轉化運用上下功夫，通過制發紀檢監察建議等方式，督促相關單位汲取經驗教訓，深入查找腐敗問題暴露出的制度漏洞、機制短板，把個案特徵同系統性行業性特點結合起來，逐級逐項健全完善管理制度。



貴州省紀委監委建立“室組地”溝通協調機制，加強日常監督與問題線索處置協作，協同抓好以案促改促治。貴州省不動產登記中心夏某某等4人向耗材供應商索要回扣、違規承接項目獲取經費，分別被給予黨內嚴重警告、降級等處分。省紀委監委督促指導省不動產登記中心召開警示教育大會，並協助排查出27個廉政風險點，提出32條防控措施，推動制定完善相關管理制度。針對畢節市百里杜鵑管理區存在違法占地建設彝山花穀景區等問題，省紀委監委壓實省自然資源廳行業監管責任，督促畢節市自然資源系統對通報問題立行立改，對2名相關責任人立案審查，對監管不力、履職不到位的13人進行問責，推動修訂完善制度10餘個，整改落實耕地進出平衡133.69畝。畢節市紀委監委以實地查看、督導談話、制發紀律檢查建議等方式，深挖問題症結及制度漏洞，推動建立健全自然資源督察反饋問題整改追責問責機制。



貴州省紀委監委相關負責同志表示，將持續抓住重點領域、群眾反映強烈的突出問題深入開展專項整治，推動從個案清除、重點懲治向系統整治、全域治理提升轉變。



（來源：中央紀委國家監委網站）