一語成讖？揭露波音安全問題前員工死因成謎

中評社北京3月16日電／據央視新聞報導， “如果我出事，我肯定不是自殺。”這是密友最新透露的約翰·巴尼特生前與她的一句對話。



飛行中門塞（內嵌式應急門）脫落、引擎空中起火、起飛時輪胎掉落……近期波音客機安全事故頻出，相關調查和審核也暴露出諸多問題。就在波音接受美國聯邦航空管理局審計之時，美國南卡羅來納州執法部門向媒體證實，曝光公司質控問題的波音前員工約翰·巴尼特疑似自殺身亡。



約翰·巴尼特為波音工作32年，2010年在生產波音787型客機的南卡州北查爾斯頓工廠出任質控經理，2017年因健康原因退休。2019年，巴尼特向媒體爆料波音生產安全問題。巴尼特說，他曾提醒管理層關注他擔心的問題，但管理層沒有採取任何行動。



巴尼特原定本月9日接受波音方面律師進一步交叉盤問，當天卻沒有出現。相關人員到他入住酒店打聽，在停車場發現巴尼特死在自己的車內。



就在巴尼特死亡的一周後，美媒15日最新消息稱，一位名叫詹妮弗的女子對美國媒體表示，自己曾問起巴尼特是否擔心安全問題，巴尼特說道“我不害怕，但如果我出事，我肯定不是自殺。”對於有關巴尼特是“自殺”的說法，詹妮弗也予以否認，在她看來，巴尼特不會做這樣的事，“因為他是一個熱愛家庭和生活的人”。



巴尼特多次向管理層報告波音的安全問題，然而這些問題並沒有得到公司關注。就在有關巴尼特死亡之謎再次引發關注之際，當地時間15日，美國聯合航空公司向媒體證實，當天該公司一架波音737－800客機降落後，發現機身外部缺失一塊面板。目前沒有跡象表明飛機在飛行途中受損。美國聯邦航空管理局稱將對此進行調查。



波音曾被視為“美國的驕傲”，波音的存在表明了美國仍然是技術領先大國，是他國在出口制成品方面的一個強勁競爭對手。但近年來，頻繁發生的客機事故讓這顆工程製造的明珠晦暗不堪。波音公司管理層更是不斷被指責“不關注產品、質量和員工，卻過度關注金錢”。



《華爾街日報》指出，波音過度依賴外包生產、忽視質量把控，造成產品競爭力下降，這也是美國製造業整體衰退的縮影。