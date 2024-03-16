創新模式統籌力量　組組聯動提高辦案質效

中評社北京3月16日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，山東省紀委監委駐省生態環境廳紀檢監察組針對某市生態環境監控中心副主任趙某案件暴露的問題，對該領域關鍵崗位的幹部開展廉政談話，講明紀律要求，打好“預防針”。據悉，趙某案件是山東省紀委監委指導派駐機構之間加強協作配合的有益探索，由省紀委監委駐省機關事務管理局紀檢監察組、駐省生態環境廳紀檢監察組共同查辦。



針對派駐紀檢監察組辦案力量較弱、經驗不足等問題，山東省紀委監委統籌監督力量，創新“組組”聯動模式，結合案件具體情況，組織多個派駐紀檢監察組共同查辦案件，發揮各自優勢，同向發力，確保案件質量提升。



此前，在山東省紀委監委召開的派駐紀檢監察組問題線索研判指導會議上，駐省生態環境廳紀檢監察組匯報了關於趙某的問題線索情況。但是，當時該紀檢監察組正在同時辦理5起案件，面臨人員力量不足、精力跟不上的困難，很難保障辦案質效。同時，該省紀委監委各個派駐紀檢監察組之間在線索來源渠道、人員力量配置、發現問題能力等方面存在不平衡的情況。



“單靠派駐機構自身力量較難克服這種問題，需有效發揮監督檢查室的統籌指導作用，打破‘組組’之間的壁壘，科學擺布執紀執法力量，實現‘單兵作戰’向‘兵團作戰’轉變。”該省紀委監委相關負責同志表示。



山東省紀委監委安排聯繫駐省生態環境廳紀檢監察組的第六監督檢查室，梳理所聯繫的其他派駐機構情況，並與相關紀檢監察組溝通後，確定駐省機關事務管理局紀檢監察組主辦、駐省生態環境廳紀檢監察組配合，建立“組組”作戰單元，對趙某的問題線索進行聯合處置。



兩個紀檢監察組發揮各自優勢，打好“配合戰”。駐省機關事務管理局紀檢監察組組織精幹力量，成立工作小組，主動靠前、積極對接，瞭解線索發現過程、系統行業特徵、所涉單位政治生態等情況，選准突破口，攻克疑點難點。駐省生態環境廳紀檢監察組發揮熟悉系統優勢，幫助工作組吃透案情，協助配合調查取證，做好與廳黨組、相關人員的溝通協調。

