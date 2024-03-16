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信陽市政協原副主席金平接受審查調查
http://www.CRNTT.com   2024-03-16 16:26:49


　　中評社北京3月16日電／據河南省紀委監委消息：信陽市政協原副主席金平涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受河南省紀委監委紀律審查和監察調查。
　　（來源：中央紀委國家監委網站）

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