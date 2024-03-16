中國質量萬里行將開展十大行動

中評社北京3月16日電／據光明日報報導，2024年中國質量萬里行“3·15”消費維權主題活動日前在北京舉辦。活動上，中國質量萬里行促進會發布“中國質量萬里行2024年行動計劃”，計劃將開展產品質量問題線索摸排、家電汽車保險售後明察暗訪、直播電商質量誠信促進、“守護銀發消費”質量維權等十大行動。



此次活動由中國質量萬里行促進會主辦，以“創高質量產品 讓消費者滿意”為主題。活動呼籲，廣大企業切實落實質量主體責任，全面加強質量管理，健全質量標準體系和質量安全追溯體系；政府部門有效發揮主導作用，加強質量安全監管和質量安全風險監測；社會組織要充分發揮橋梁紐帶作用，促進行業質量誠信自律。



活動宣布“中國質量萬里行2024年行動計劃”正式啟動，具體包括十大行動：質量強企強鏈強縣主題宣傳行動、產品質量問題線索摸排行動、家電汽車保險售後明察暗訪行動、窗口單位服務質量明察暗訪行動、檢驗檢測市場明察暗訪行動、“守護銀發消費”質量維權行動、“真金火煉”隨機抽檢行動、生活性服務質量監測行動、直播電商質量誠信促進行動、“瞭望新產品 護航新質量”行動。



其中，檢驗檢測市場明察暗訪行動將對線上平台檢驗檢測機構進行明察暗訪，摸排“偽造報告”“調換檢測樣品”等問題線索；“守護銀發消費”質量維權行動將設立老年消費者投訴受理特別通道，征集問題線索，開展老年群體消費維權；直播電商質量誠信促進行動將制定相關團體標準，提升直播電商質量管理水平；“瞭望新產品 護航新質量”行動將重點關注隱形車衣、AR眼鏡、智能頭盔等產品的性能和質量問題。



（來源：光明日報）