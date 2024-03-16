俄赫爾松地區一投票站遭炮擊　普京：將予回應

中評社北京3月16日電／俄羅斯塔斯社報導，當地時間15日，赫爾松地區選舉委員會稱，該地區的布里廖夫卡市的一個投票點遭到烏克蘭軍隊炮擊，有人員受傷。



俄羅斯總統普京15日表示，烏軍襲擊不會影響俄羅斯選舉，並將對在烏軍襲擊中的傷亡人員給予一切必要的幫助和支持。



另據俄羅斯衛星通訊社報導，赫爾松地區選舉委員會當天在社交媒體Telegram上發文稱，“卡霍夫卡沒有人員傷亡。布里廖夫卡有人受傷，正在實施救助。由於選區選舉委員會工作人員協調一致的行動，已將選民從建築物中疏散。”



此外，在斯卡多夫斯克，一個投票站附近的垃圾桶裡被放了一個簡易爆炸裝置，爆炸未造成人員傷亡。



俄羅斯總統普京15日表示，烏克蘭對俄羅斯境內居民點進行了打擊，其目的是破壞總統選舉，但其中95%的襲擊被俄軍防空系統攔截和阻止了。普京認為，烏克蘭方面的襲擊不會影響俄羅斯的大選，但與此同時也會對烏克蘭方面的行為給予回應。



俄羅斯總統選舉投票於3月15日至17日分三天進行。俄羅斯中央選舉委員會登記的4名候選人正在角逐國家元首職位，4名候選人分別為：俄羅斯現任總統普京、自民黨領導人列昂尼德·斯盧茨基、俄羅斯聯邦共產黨黨員尼古拉·哈里托諾夫、俄羅斯新人黨黨員弗拉迪斯拉夫·達萬科夫。