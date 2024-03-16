我國重型車輛液氫儲供技術取得突破

中評社北京3月16日電／據光明日報報導，一輛49噸柴油重型卡車排放的二氧化碳相當於約40輛小轎車的排放量。與49噸柴油重卡相比，若把燃料換為液態的氫燃料電池，則每輛液氫重卡每年可減少碳排放約140噸，有望實現長途重載車輛的零排放。



這是記者從中國航天科技集團六院瞭解到的新成果。科技部高技術中心近日下達的國家重點研發計劃項目綜合績效評價結論的通知顯示，由航天科技集團六院101所牽頭承擔的國家重點研發計劃“重型車輛液氫儲供關鍵技術研究”項目順利通過綜合績效評價，這意味著我國重型車輛液氫儲供技術取得突破。



101所氫能業務首席專家劉玉濤介紹，通過項目實施，實現了液氫儲供系統與重型車輛燃料電池動力系統及整車的集成應用，解決了重型卡車電動化動力性能和續航里程的兩大難題，充分體現了液氫用於汽車行業高能量密度、長行駛里程的技術優勢，為液氫重卡技術開發和推廣應用提供了有力示範。



據悉，以重型燃料電池車輛用戶端液氫儲供關鍵技術研究為切入點，圍繞重載燃料電池商用車高密度儲供氫的行業需求，101所作為項目牽頭單位，聯合清華大學、北汽福田汽車股份有限公司、北京億華通科技股份有限公司、合肥通用機械研究院有限公司等10家優勢單位組成了產、學、研、用、監、檢一體的項目攻關團隊。



項目歷時三年，完成了車載液氫儲供系統7項關鍵技術攻關，優化了車載液氫儲供系統——燃料電池動力系統——重型車輛底盤結構的構型，在國內率先研製了80公斤級車載液氫儲供系統工程樣機；完成了液氫儲供系統和燃料電池及整車的匹配性測試，通過了試車場公路實況考核，在質量和體積儲氫密度、單位能耗、供氫速率等方面比肩國際同等先進水平；研製了車載液氫儲供系統測試裝置，建立了車載液氫儲供系統檢測方法，為技術研發和產品測試提供必要的標準依據。



（來源：液氫儲供技術）