消費品以舊換新助力經濟回升向好

中評社北京3月16日電／據人民網報導，家用電器以舊換新，大宗消費品更新換代……消費品以舊換新作為“消費促進年”的一項重點工作，孕育了消費增長新動能，助力經濟智能化、綠色化發展。



近日印發的《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》提到，實施設備更新、消費品以舊換新、回收循環利用、標準提升四大行動，大力促進先進設備生產應用，推動先進產能比重持續提升，推動高質量耐用消費品更多進入居民生活，暢通資源循環利用鏈條，大幅提高國民經濟循環質量和水平。



今年的《政府工作報告》提出，“促進消費穩定增長”“鼓勵和推動消費品以舊換新”。商務部相關負責人表示，推動消費品以舊換新，既是增強當前經濟增長動力、鞏固回升向好的有力舉措，也是推動高質量發展的長遠之策。



國家統計局數據顯示，截至2023年底，我國汽車保有量約3.4億輛，冰箱、洗衣機、空調等主要品類家電保有量超過30億台。家電保有量高，其中不乏諸多年代久遠、亟待更新換代的產品；同時，高端用戶新增需求逐步上升。



“我國的汽車、家電、家裝市場綜合體量大，相當一部分產品使用年限較長，能耗排放較高，有的因為長期使用，還存在著一定的安全隱患，潛在更新需求進入了集中釋放期。”商務部相關負責人以大宗商品為例進行介紹，比如，在用國三以及以下排放標準的乘用車超過1600萬輛，其中車齡15年以上的超過700萬輛；平均每年約有2.7億台家電按標準來說超過了安全使用年限。



此前，國家發展改革委會同有關部門研究制定了《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，重點將實施設備更新、消費品以舊換新、回收循環利用、標準提升“四大行動”。



國家發展改革委相關負責人表示，推動大規模設備更新和消費品以舊換新，既能促進消費、拉動投資，也能增加先進產能、提高生產效率，還能促進節能降碳，減少安全隱患。既惠民又利企，一舉多得。

