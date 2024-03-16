韓國瑜“沒收質詢權”引發爭議　朱立倫力挺

中評社台北3月16日電／“立法院長”韓國瑜在“立法院”“沒收質詢權”引發爭議，國民黨主席朱立倫16日南下雲林縣表示，所有擔任過“立委”的人包括他都很清楚，韓院長是根據議事規則，不只韓，各委員會也都如此。



中時新聞網報導，朱立倫說，“立委”不是像演藝人員一樣準點到場，而是要隨時準備上場，若前面的人不在場，院長是會議主席，一定是按照議事規則來進行，難道他們是希望所有官員等他們來？韓院長完全是按照議事規則。



被問及是否會與蔡英文見面？還是直接與“副總統”賴清德見面？朱說與蔡英文在適當的時間一定能夠會面。朝野對話是必要的，未來國民黨、民進黨、民眾黨要能透過“立法院”黨團或政黨間會談，作出一些福國利民的事情，也希望民進黨能放下長期以來的一黨獨霸，甚至惡意攻擊在野黨的心態能夠調整過來，真正為台灣、“中華民國”打拚。



外傳台中市長盧秀燕訪美是為了2028年大位，朱指出，國民黨每位縣市長都會為市政打拚，15日黨籍縣市長還聚在一起，討論的都是市政議題，希望把食安、社會安全網、治安作好，國民黨是希望把市政基層作好，民進黨想的都是拚政治，要把市民關心的事情作好才是最重要的。



對於國民黨智庫的調整，朱認為國民黨智庫要作大幅度改革，一定要年輕化、輕量化，黨沒有辦法負擔這麼重的成本，希望可與外界資源一起合作，當然“立院”黨團、各委員會的不分區“立委”，都會來擔任召集人，相信未來會讓國民黨的政策更務實更可行。