長征五號遙八運載火箭昨運抵文昌航天發射場

中評社北京3月16日電／據北京青年報報導，記者從國家航天局獲悉，昨日，將執行探月工程四期嫦娥六號任務的長征五號遙八運載火箭安全運抵中國文昌航天發射場。



後續，該火箭將與先期運抵的嫦娥六號探測器一起開展發射場區總裝和測試工作。目前，發射場區各參試系統正在按計劃開展嫦娥六號任務準備工作。



據此前報導，嫦娥六號計劃於今年上半年實施發射。嫦娥六號任務將突破月球逆行軌道設計與控制、月背智能采樣和月背起飛上升等關鍵技術，實施月球背面自動采樣返回，同時開展著陸區科學探測和國際合作。



（來源：北京青年報）