上海基礎電信企業優化升級境內外用戶服務

中評社北京3月16日電／據新華網報導，隨著上海市民數字生活需求日益提升以及來滬境外遊客日益增多，滬上基礎電信企業持續優化服務，讓更多人享受城市數字化轉型紅利。



中國電信上海公司（簡稱“上海電信”）14日發布六項服務承諾，涵蓋“全城寬帶，免費移機”“客戶權益，隨身擁有”“企業需求，一呼上門”“線上線下，外語服務”“全面適配，適老服務”“免費延伸，公共服務”等六個方面。



其中，上海電信面向老年用戶推出更為豐富的適老舉措。目前，滬上500個智慧公用電話亭“Hello老友亭”分布在16個行政區，按照15分鐘步行生活圈的距離來測算，這些適老智慧公用電話亭已經覆蓋了70%的中環內區域，截至今年2月份，已有超過65萬人次使用相關服務。隨後，“Hello老友亭”將上線權益領取、社區食堂、社區中心等內容，讓老年用戶查詢到更多需要的信息。



上海300多家電信營業廳內設的“愛心翼站”，在手機輔導、休息飲水、“幸福課堂”等服務基礎上進一步升級服務。其中，靠近商務區和社區的15家大型營業廳已部署AED急救設備。滬上營業廳定期舉辦的“幸福課堂”還將提供心理關懷講座，向老年人等用戶群體提供關於親子養育、家庭維繫、人際溝通等方面的建議。



面向企業用戶，上海電信逐步在陸家嘴金融貿易區、張江高科技園區、漕河涇新興技術開發區等上海市首批94個國家級、市級和區級重點園區，推進光網無線全覆蓋服務，向入駐企業提供千兆速率的光網接入以及數據連接、無線上網、企業上雲等各類服務。例如，上海金山工業園區的一家企業引入“智雲護航”一站式解決方案，節省了50%的網絡成本，並加速數字化轉型。



面向來滬外籍人士，上海電信推出“咨詢辦理溝通無礙，國際城市安心居住”服務。具體來看，上海電信通過設立“10000號”英語專席和“中國電信”App英文版、在核心營業廳配備翻譯機、提升營業員外語能力等方式，讓更多境外用戶線上線下辦理業務更加順暢。



外籍及港澳台人士持有效證件，可在線下營業廳辦理新裝、移機、套餐變更等200多項業務，持外國人永久居留身份證的用戶可通過“上海電信”公眾號等線上渠道辦理。同時，外籍及港澳台人士在核心營業廳可辦理有效期7日、15日或30日的中國電信短期卡，滿足他們短期打電話、上網或是使用打車、外賣等應用軟件的需求，目前已有23個電信營業廳可辦理短期卡業務。後續，上海電信還計劃在上海浦東國際機場T1航站樓到達處開設營業廳，配置有英語服務能力的人員，根據航班安排服務，方便外籍人士入境後即可辦理短期卡、WiFi租賃等業務，預計8月正式對外營業。



（來源：新華網）