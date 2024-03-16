去年江蘇法院受理涉消費糾紛3.9萬餘件

中評社北京3月16日電／據新華日報報導，警惕！新套路盯上新消費



又一個“3·15”如期而至，消費維權再次成為公眾關注的焦點。去年，全省法院受理涉消費糾紛3.9萬餘件。記者梳理省市兩級法院近日密集通報的涉消費糾紛典型案例發現，隨著消費新業態、新模式興起，消費侵權逐漸從傳統領域延伸至新消費領域，各類侵權新套路不斷出現，給消費者權益保護帶來新痛點。



拍賣公司找“托”哄抬競價，構成消費欺詐



近年來，出現了通過參與網絡拍賣購買大件消費品的消費新場景。網絡拍賣在帶來消費便利的同時，也伴隨著暗箱操作、信譽缺失等諸多問題。



王某在某拍賣公司的網絡平台上競拍一輛二手汽車，當拍賣價達到4.97萬元，競買號X、競買號W突然“冒出來”競相出價，最終王某以6.09萬元競拍成功。事後王某得知，競買號X、競買號W均是拍賣公司工作人員註冊的賬號，遂向行政機關舉報，行政機關查證屬實後對拍賣公司作出行政處罰。王某認為拍賣公司的行為構成欺詐，遂訴至法院，要求按照汽車價款三倍賠償。法院認為，拍賣公司利用其特殊身份參與自己組織拍賣活動的競拍報價，誤導王某作出錯誤的意思表示，構成欺詐，最終判決拍賣公司賠償3.12萬元。



直播“賣慘”帶貨，短視頻博主被判“退一賠三”



眼下直播營銷等新業態經營模式已被消費者普遍接受，但其間也存在經營亂象。“女孩‘玲玲’及生母被繼母虐待、喂食不明藥物”“‘玲玲’身患重病，需要賣玉治病”……直播間裡“玲玲”的悲慘經歷令人心生憐憫，網友萬某出於同情，下單購買玉器獻愛心。誰曾想，“玲玲”的故事竟是短視頻博主焦某為吸引流量杜撰的。直到看到焦某團隊的“慶功宴”視頻，萬某才知道自己上當受騙，一氣之下將焦某及某短視頻平台等公司訴至南京市鼓樓區人民法院，要求焦某發布道歉聲明、退還貨款並三倍賠償。

