浙江省消保委關注“網約車高速費不透明”

中評社北京3月16日電／據新華網報導，15日，浙江省消費者權益保護委員會（以下簡稱“浙江省消保委”）發布消息稱，該委近期對10個網約車平台開展消費體察，發現平台普遍存在高速費收取告知不顯著、不充分，部分司機額外收取返程高速費，收取機場高速返程費成行業“潛規則”等情況。目前，10家網約車平台均已向浙江省消保委提交了整改報告。



據悉，這10個網約車平台分別為百度打車、高德打車、T3出行、曹操出行、滴滴出行、哈囉出行、神州專車、首汽約車、享道出行、陽光出行。



本次體察的10個網約車平台中，有5個平台未在打車主界面提示可能產生高速費，另5個作出了提示但不醒目，消費者很容易忽略；此外，10個平台中僅有2個平台在打車主界面對可能產生的高速費金額進行預估。



對於跨城、長途網約車訂單，不同網約車平台均會在訂單中增加“跨城費”“遠途費”等費用，對司機進行補貼。但體察發現，部分司機仍然會要求乘客額外支付返程高速費、空車返回等費用。



浙江省消保委還發現，收取機場高速返程費成行業“潛規則”。例如，杭州蕭山機場高速部分採用單程收費方式，車輛進入不收費。浙江省消保委開展了12次進入蕭山機場的網約車消費體察，有9位網約車司機要求收取離開機場的高速費，且存在誘導消費者情況，個別司機在收費要求被乘客拒絕後，做出拒載、擅自加價等違規行為。



據悉，浙江省消保委2月27日召開約談會，10個網約車平台相關負責人參加會議。會上，浙江省消保委向各網約車平台詳實通報本次消費體察情況及每個平台具體存在的問題。



目前，10家網約車平台均向浙江省消保委提交了整改報告。針對司機違規收取返程高速費等具體問題，平台將責令司機退還多收費用，並根據具體違規情況處以1到5天暫停接單的處罰。針對高速費收取告知不顯著、不充分等問題，各網約車平台也在約談會後及時改進系統，以顯著方式提前告知消費者。



（來源：新華網）