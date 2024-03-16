安徽省委常委會首次赴企業現場辦公

中評社北京3月16日電／據安徽日報報導，3月15日下午3時，在蕪湖奇瑞信息技術有限公司四樓會議室，省委常委會組成人員、省政府領導及省直有關單位負責同志，蕪湖市有關同志，與奇瑞集團幹部職工圍坐在一起，面對面溝通交流，一一答覆企業需要省級層面幫助解決的重要事項，幫助解決困難問題，現場氣氛熱烈。這是省委常委會赴奇瑞集團現場辦公的生動場景。



首次聚焦產業、下沉企業，首站選擇奇瑞，省委常委會現場辦公會用心用情用力為奇瑞集團辦實事、解難題，充分體現了省委、省政府對企業發展的高度重視和殷切期望。



安徽省委建立省委常委會現場辦公工作機制，是落實“四下基層”要求的實際行動、做好“四個服務”的具體抓手。前期，省委常委會已先後赴5個省轄市召開現場辦公會，取得了顯著成效。



奇瑞集團是我國汽車工業發展的一個生動縮影，也是安徽打造製造強省的一張名片。當前，奇瑞集團發展態勢喜人，綜合實力顯著增強，科技創新力量雄厚，海外市場表現出色，產業生態生機勃勃，正處於跨越式發展的關鍵階段。但奇瑞高質量發展也面臨外部環境複雜、行業競爭加劇、自身存在隱憂等諸多挑戰。奇瑞集團是安徽“首位產業”的首席企業。省委常委會赴奇瑞集團現場辦公，全面瞭解企業發展情況，面對面解決問題，為企業高質量發展加油鼓勁，推動奇瑞再創民族品牌新輝煌。



安徽持續鞏固擴大智能網聯、新能源汽車等產業領先優勢，加快發展新質生產力。今年全國兩會上，全國人大代表、奇瑞集團董事長尹同躍走上“代表通道”，分享了從零起步打造中國汽車品牌的奮鬥故事，更表達出當代汽車人的使命擔當：“我們要成為世界汽車強國，要把關鍵的核心技術掌握在自己的手中，要把民族汽車品牌搞上去。”奇瑞集團2023年營收首次突破3000億元，實現一年增長1000億元的“大跨越”；汽車銷售188.1萬輛，跑出了遠超行業增速的“加速度”；連續21年保持中國品牌乘用車出口第一。



“省委常委會來企業現場辦公，不僅體現了省委踐行‘四下基層’的優良傳統，也彰顯了安徽發展‘首位產業’的堅定決心，我們倍感振奮，深受鼓舞。”奇瑞集團有關負責同志表示，作為汽車“皖軍”代表，奇瑞集團矢志走在全國車企前列、打造世界一流企業，將深深扎根安徽，堅持把技術創新作為立企之本，做強做大民族品牌，為安徽打造具有國際競爭力的新能源汽車產業集群作出更大貢獻。



（來源：安徽日報）