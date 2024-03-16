青島集成電路產業：“一核四極”格局初顯

中評社北京3月16日電／據青島日報報導，一座城市產業的突破發展，離不開戰略性、引領性的產業布局。



3月15日，青島市召開集成電路產業鏈鏈長專題會議，研究加快集成電路產業發展的思路舉措。



頂格推動集成電路產業發展，重視程度不言而喻。著眼培育新質生產力，青島將堅持創新引領、強化產業協同，加速提質擴量集成電路產業發展，以湧動澎湃的“芯”動力，推動青島打造“芯”高地，布局新未來。



競速“芯”賽道



集成電路產業是支撐經濟社會發展和保障國家安全的戰略性、基礎性和先導性產業，是引領新一輪科技革命和產業變革的戰略力量。



對於這一點，青島有著深刻的體悟。回溯青島製造業的發展歷程，“缺芯少面”一度制約著產業的突破發展。同時，數字經濟浪潮的奔湧，也讓青島進一步認識到向“芯”求“質”的緊迫性。近年來，青島把集成電路產業擺在新興產業發展重要位置，競速“芯”賽道，初步形成了“一核四極”協同發展的格局。



“一核”即青島市集成電路產業園所在的西海岸新區。圍繞龍頭製造項目，產業園相繼落戶四方思銳、中微創芯、方益科技、杭氧氣體等一批配套企業，集成電路產業集聚發展態勢初步形成。在2月22日舉行的全市新型工業化推進大會上，西海岸新區透露，“聚勢突破‘芯屏’產業，集成電路產值增速超30%”。依托強勢崛起的產業力量，2023年西海岸新區首次入圍“中國集成電路園區綜合實力TOP30”榜單，居第14位。



“四極”即嶗山、城陽、膠州、即墨。嶗山區集聚了信芯微、大唐半導體、中科芯雲等一批集成電路設計企業，在電視畫質及時序控制芯片、無線通信芯片、高端功率器件、國產EDA（電子設計自動化）工具等領域形成特色優勢。城陽區（高新區）集聚了物元半導體、華芯晶電、高測科技等重點封裝、材料、設備企業。膠州市依托綜保區優勢，集聚了一批封裝測試、材料加工、跨境物流項目。即墨區落地了惠科、泰睿思等功率器件製造、封裝測試企業。

