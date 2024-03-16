山東青島：金融“活水”助力春耕備耕

中評社北京3月16日電／據新華社報導，近日，在青島綠村農產品專業合作社田間地頭，村民們正忙活著春耕備耕。“多虧了農行青島分行給我們辦理了300萬元貸款，解決了資金燃眉之急。”合作社負責人說。



青島綠村農產品專業合作社位於山東青島膠州市膠萊街道辦事處，是青島市十大無公害、百萬畝綠色蔬菜生產基地之一，擁有耕地1700餘畝，冬暖式大棚135座、簡易大棚14座。當前正值春耕備耕的關鍵時期，合作社在種子、地膜、肥料等農資採購方面還有大約300萬元的資金缺口。農行青島膠州分行在得知綠村合作社的需求後，一天之內為其辦理了300萬元的農戶生產經營貸款，解決了合作社資金燃眉之急。



據介紹，農行青島分行聯合政府部門創新推出鄉村振興“琴島”系列信貸產品體系，打造具有青島地域特色的“政金企社農”五位一體服務模式，突出抓好春耕備耕關鍵時點，早部署、早安排，加大服務力度，各項工作取得積極進展。



為更精準匹配春耕備耕期間農戶資金需求，農行青島分行將信用類農戶貸款額度由30萬元提高至100萬元，開辟調查審批綠色通道，對線下農戶貸款實施限時辦結。



農行青島分行有關負責人說，分行以“琴島·托管貸”為抓手，精準滴灌農業社會化服務組織，大力扶持農業生產適度規模經營。目前，累計投放“琴島·托管貸”達7.7億元，支持各類農業生產社會化服務組織242家，涉及托管土地面積近50萬畝，取得良好社會效果。



此外，農行青島分行還加大“琴島·種子貸”推廣力度，進一步拓寬了農行服務種業發展的新模式、新路徑，累計投放種業貸款6.5億元。全力保障化肥、農藥、農機生產等企業信貸資金需求，累計提供信貸支持12億元。截至目前，鄉村振興“琴島”系列信貸產品體系累計投放金額超50億元，服務企業300餘家，惠及農戶近2萬戶。



（來源：新華社）