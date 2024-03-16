提升推進鄉村全面振興履職能力

中評社北京3月16日電／據人民日報報導，近日，中央組織部、中央黨校（國家行政學院）、農業農村部聯合舉辦推進鄉村全面振興視頻培訓班。全國市、縣、鄉三級分管農業農村工作的負責同志約3.6萬人參加培訓。



培訓班深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大、二十屆二中全會精神，重點學習領會習近平總書記關於“三農”工作的重要論述，以學習運用“千萬工程”經驗為引領，聚焦中央農村工作會議、中央一號文件關於“兩確保、三提升、兩強化”的部署要求，分理論講授、政策解讀、經驗交流三個板塊，教育引導廣大涉農幹部堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，完整、準確、全面貫徹落實黨中央關於“三農”工作的決策部署，進一步提升推進鄉村全面振興、加快建設農業強國的履職能力。學員普遍反映，這次培訓政治性、理論性、指導性強，通過培訓進一步提高了政治站位，釐清了推進鄉村全面振興是什麼、幹什麼、怎麼幹，增強了在做好新時代新征程“三農”工作中破解難題、推動發展的能力本領。農業農村部、中央黨校（國家行政學院）主要負責同志作專題報告。培訓班在中央黨校（國家行政學院）設主課堂，在省級和部分市級黨校（行政學院）設分課堂，採取集中視頻授課與交流研討相結合的方式在全國開展。



（來源：人民日報）