廣西持續淨化網絡交易市場環境

中評社北京3月16日電／據廣西日報報導，去年查處涉網違法違規案件389件，同比增長25%



3月15日，記者從自治區市場監管局獲悉，去年以來，全區市場監管部門持續打擊網購虛假宣傳、假冒偽劣等行為，全面淨化網絡交易市場環境，消費者滿意度大幅提升。



加強網絡監測。2023年開展了“6·18”“雙11”等4次網絡交易綜合監測和9次專項監測，覆蓋經營主體231.4萬家次，督促網絡交易平台删除違法商品信息560條，責令整改網站277個次。



強化監管執法。組織開展了網絡市場監管促發展保安全、互聯網銷售危化品治理等系列專項行動，查處涉網違法違規案件389件，同比增長25%。開展“你點我檢”網絡銷售（含直播帶貨）食品安全專項抽檢，抽檢食品1013批次，合格率為95.66%。



壓緊壓實電商平台主體責任。組織專家對廣西14家電商平台的協議規則進行評審，引導糾正“加重消費者責任”等問題51個。



以放心消費創建引領電商規範發展。圍繞廣西六堡茶、橫縣茉莉花、百色芒果等地方特色產業發展，組織相關電商企業開展放心消費創建，提升線上商品和服務質量，擴大廣西品牌影響力，目前電商放心消費創建單位達1197個。



（來源：廣西日報）