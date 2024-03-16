投資海南自貿港四大主導產業有“攻略”

中評社北京3月16日電／據海南日報報導，如果想投資海南旅遊業、現代服務業、高新技術產業、熱帶特色高效農業，《利用海南自由貿易港政策發展四大主導產業指南》系列叢書能助投資者一臂之力。3月15日下午，這一系列叢書新書在海口發布。



該系列叢書是兼具實用性與科學性的自貿港產業發展指南。全書共有4册，分別對應四大主導產業。叢書出版工作由省委深改辦（自貿港工委辦）統籌協調，省旅遊和文化廣電體育廳、省商務廳、省工業和信息化廳、省農業農村廳組織專業編寫團隊編寫，海南出版社出版發行。叢書聚焦四大主導產業，綜合梳理海南自貿港“零關稅”、低稅率、貿易投資自由便利等核心政策，以及海南區位、資源、市場、氣候等優勢在產業發展中的突出作用，為經營主體在海南發展相關產業提供了較為全面的指導參考。



“我們深挖自貿港產業政策，研究了10類共40個行業，集合成這套叢書，努力給投資者提供相對確定的投資方向和工作建議，幫助投資者節省前期摸索時間、提高投資效率。”省工業和信息化廳產業發展處一級調研員沈君介紹，該系列叢書中的《發展高新技術產業指南》還將企業落地及運營過程中需辦理的手續，以及辦事流程、辦事部門、獎補政策等作了全面梳理、匯總，供投資者一並掌握應用。



省旅文廳政策法規處二級調研員周建鬆表示，省旅文廳在編撰該叢書過程中，立足海南旅遊現狀與未來發展新情況、新趨勢，以旅遊產業招商引資為目標導向，組織各領域專家學者梳理海南旅遊業可利用的自貿港政策，並通過走訪旅遊企業、組織行業開展座談，充分融合政策導向和企業需求，為不同類型旅遊企業瞭解、獲得相關優惠政策提供索引。



活動現場，叢書編寫單位紛紛表示，為使海南自貿港政策可以真正服務於市場主體，叢書的編寫綜合考慮國民經濟行業分類，做到方向覆蓋沒有缺項、海南特色優勢突出、符合產業發展規律、操作執行分工明確，力求為經營主體、社會公眾和招商人員等提供精準參考，助推海南產業發展。



海南出版社有限公司副社長、副總經理歐大偉評價，這套叢書能夠幫助投資者更好利用自貿港優惠政策，對助力海南自貿港高質量發展有重要意義。



目前，這套叢書已上架，感興趣的讀者可到海南新華書店購買，也可在海南出版社官方微店線上購買。若要批量訂購，可聯繫海南出版社。



（來源：海南日報）