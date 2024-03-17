推動數據跨境流動 促進數字貿易高質量發展

數據跨境流動高水平安全是數字貿易高質量發展的前提。 中評社北京3月17日電／2023年中央經濟工作會議指出，要拓展數字貿易，認真解決數據跨境流動等問題，並強調要統籌高質量發展和高水平安全。以數據跨境流動高水平安全促進數字貿易高質量發展，不僅有利於落實會議提出的工作部署，也是遵循統籌高質量發展和高水平安全工作原則的必然要求。



安全的數據跨境流動促進數字貿易發展



經濟參考報發表中央黨校（國家行政學院）經濟學教研部王鉞文章表示，數據跨境流動高水平安全是數字貿易高質量發展的前提。數字經濟時代下，數據已經成為一種新的生產要素，與傳統的土地、勞動力、資本和技術等要素並駕齊驅，對經濟的增長和發展起到重要推動作用。數據的跨境流動是充分釋放數據紅利、打造新發展格局戰略支點的重要路徑，也是促進數字貿易高質量發展的關鍵支撐。



近年來，數據的跨境流動變得越來越頻繁，這對於促進數字貿易、推動數據資源全球共享具有重要作用。但是，由於數據的極易復制性和非排他性等特徵，使得數據的跨境流動也伴隨著一系列的安全問題，不僅會對貿易主體企業的商業利益造成損害，還會影響國家安全和個人隱私，不利於數字貿易的高質量發展。因此，實現高水平安全的數據跨境流動是保障數字貿易高質量發展的前提。



高水平安全的數據跨境流動能夠防止敏感數據在數字貿易中被未經授權的實體訪問或洩露，保證數字貿易高效開展。高水平的數據跨境流動，意味著具備一定的數字技術和管理能力，確保數據在傳輸過程中不被篡改或攔截；實施嚴格的訪問控制策略，確保衹有經過授權的用戶才能訪問特定的數據；定期對系統進行安全評估和漏洞掃描，及時發現並修復潛在的安全風險。這些方面均能夠保證數字貿易的高質量發展。



高水平安全的數據跨境流動可以提升跨國企業和數字平台之間的彼此信任度，有利於達成數字貿易合作。在數字貿易中，跨國企業和數字平台需要依賴數據的跨境流動開展業務和交流，如果數據的跨境流動存在安全隱患，就可能會導致企業和平台之間的信任受損。當跨境流動的數據具有安全性、可靠性和真實性時，開展數字貿易的貿易主體間的信任度會提升，從而有利於數字貿易的高質量開展。



高水平安全的數據跨境流動可以優化全球供應鏈，實現資源在全球的最優配置，最終促進數字貿易的高質量發展。在全球供應鏈中，高水平安全的數據跨境流動不僅可以提高供應鏈的透明度和效率，還可以使企業更好地瞭解全球市場的需求和供應狀況，實現產能在全球的優化配置，提升數字貿易的效率，推動數字貿易高質量發展。

