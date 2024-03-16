首款“重慶造”AI原生數據分析產品上線

中評社北京3月16日電／據重慶日報報導，3月15日，記者從兩江新區獲悉，由雲從科技自主研發推出的國內首款AI原生數據分析產品DataGPT已經上線，可以讓數據解析變得像日常對話一樣簡單自然。



“雲從科技DataGPT憑借強大的適應性和創新能力，可迅速切入各類場景，幫助企業在數字化轉型中搶占先機，最大化釋放數據資產的價值潛力。”雲從科技相關負責人介紹，DataGPT基於雲從科技自主研發的從容多模態大模型，開創“對話即分析”的新穎交互模式，可以徹底改變企業對複雜數據的認知與應用方式。



該負責人表示，DataGPT運用從容多模態大模型的領先技術確保數據分析的高效與準確性，複雜的統計需求可以得到及時準確的解答。同時，實現了語音和文字指令的無縫切換，用戶通過自然語言與系統進行實時交流，瞬息間完成深度數據分析，並通過豐富的可視化圖表直觀呈現結果，實現便捷地查詢數據與統計操作。



據悉，DataGPT具備領先的大模型驅動、智能化交互體驗、全方位數據接入整合、定制化數據精靈服務、新一代管理駕駛艙構建和智能洞察賦能決策等亮點。其中，DataGPT可定制形象生動的企業專屬數據精靈，通過語音喚醒互動，提供便捷高效的決策所需關鍵數據信息；還可助力企業打造個性化的數據可視化中心，輕鬆匯總管理各項數據分析成果。



此外，DataGPT還能深度融合公開數據資源與特定行業私有數據，對圖表報告進行深入解讀，挖掘數據背後的深層含義，為企業戰略決策提供有力的數據洞察支持。



目前，DataGPT支持對接多元化的數據來源，包括數據中台、數據倉庫、各類關係型數據庫以及本地文件，能有效管理和維護數據連接的安全性和穩定性。



（來源：重慶日報）