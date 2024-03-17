堅持高質量發展 順應新時代呼喚

中評社北京3月17日電／在今年全國兩會上，習近平總書記參加江蘇代表團審議時強調“要牢牢把握高質量發展這個首要任務，因地制宜發展新質生產力”，這為我們科學把握經濟發展規律，精準判斷國情社情民情，更好發展新質生產力提供了根本遵循，指明了前進方向。



光明日報發表華東政法大學教授、上海市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心研究員虞潯文章表示，今天的中國需要高質量發展。於內而言，改革開放挺進深水期，我國社會主要矛盾是人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。高質量發展是增進民生福祉、提升人民幸福的發展，是解決新發展階段社會主要矛盾的必然選擇。於外而言，我國正處在百年變局加速演進的時期，國際形勢複雜多變，唯有通過高質量發展，加快建設現代化經濟體系，增強發展的安全性和穩定性，不斷提升國家綜合競爭力，才能有效應對外部衝擊和挑戰，更好把國內發展與對外開放統一起來,把中國發展與世界發展聯繫起來，把中國人民利益同世界各國人民共同利益結合起來。



文章提出，貫徹新發展理念是高質量發展的內在要求。要以創新為高質量發展的第一動力，以創新促進產業升級，帶動經濟發展。以協調為高質量發展的內生特點，堅持深化供給側結構性改革和著力擴大有效需求協同發展。以綠色為高質量發展的普遍形態，貫徹“綠水青山就是金山銀山”的發展理念，推動經濟增長與環境保護相協調，讓發展更加可持續。以開放為高質量發展的必由之路，繼續深化改革，以高水平開放促進高質量發展。以共享為高質量發展的根本目的，踐行發展為了人民的宗旨，讓發展成果更多更好地惠及全體人民。



構建新發展格局是高質量發展的實現路徑。加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。一方面，建設規範高效的全國統一大市場，破除各種形式的地方保護和市場分割，促進勞動、資本、土地、知識產權等要素在全國範圍內合理流動，打通發展堵點淤點，保證市場上下游順暢運行，發揮大市場大產能優勢，不斷釋放內生原動力，暢通國內大循環。另一方面，持續擴大高水平對外開放，培育外貿新動能，放寬電信、醫療等行業的市場准入，打造市場化、法治化、國際化的一流營商環境，推動國內規則與國際規則接軌，積極參與國際循環。通過國內大循環與國際循環聯合驅動，推動經濟發展實現質的有效提升與量的合理增長的有機結合。



發展新發展格局是高質量發展的支撐動力。要以科技創新引領新質生產力形成，加快新技術、新產業、新業態、新賽道的布局，實現高質量、高效能、高效率的生產力發展，在信息技術、生物技術、新能源、航空航天、綠色環保等戰略性新興產業加速發展的同時，在人工智能、基因技術、未來網絡等未來產業加快布局。同時我們要加快傳統產業的轉型升級，以新技術改造升級傳統產業，以新質生產力重新賦能傳統產業。在這個過程中，要堅持因地制宜，有序推進，應立足自身實際，穩步推進高質量發展，切忌一哄而上，出現“泡沫化”發展。



落實重點領域任務是高質量發展的著力點。必須圍繞黨中央提出的重點任務布局，才能全面實現高質量發展。一是以科技創新引領現代化產業體系建設，通過新質生產力發展，推動傳統產業、新興產業、未來產業齊頭並進，協同發展。二是著力擴大國內需求，在刺激、鼓勵傳統消費市場同時，積極挖掘培育數字消費、綠色消費、健康消費等新興消費市場，促進高品質消費，形成消費—投資的良性循環，拓寬內需市場。三是深化重點領域改革，通過營商環境建設、信用體系構建等方式規範市場健康發展，落實重點企業、重點領域的改革，健全企業治理機制，進一步解放和發展社會生產力。四是擴大高水平對外開放，以開放促改革、促發展，進一步推行“一帶一路”高質量建設，在開放中推進中國式現代化。五是持續有效防範化解重點領域風險，特別是統籌化解房地產、地方債、中小金融機構等風險，逐步建立各領域風險防範長效機制。六是堅持不懈抓好“三農”工作，推動農業農村現代化，加快農村產業科技創新和優化升級，促進農民增收，建設宜居和美鄉村。七是推動城鄉融合、區域協調發展，聚焦發展不平衡不充分的問題，大力促進資源在城鄉間流動配置，統籌鄉村基礎設施和公共服務建設，不斷深化區域發展戰略，通過區域一體化打破區域發展壁壘，塑造區域發展新格局。八是深入推進生態文明建設和綠色低碳發展，綠色是高質量發展的底色和保護色，通過生態環境一體化保護和新能源等綠色低碳產業建設，形成高質量發展的新動能。九是切實保障和改善民生，千方百計擴大中等收入群體，促進低收入群體增收，優化共同富裕路徑，在就業、養老、醫療、住房、教育等重點領域不斷推動基本公共服務的普惠化、均等化、標準化、優質化供給，夯實民生保障基礎，不斷提高人民群眾的獲得感和幸福感。





