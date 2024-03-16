外貿開門紅折射中國經濟韌性

中評社北京3月16日電／據經濟日報報導，外貿“開門紅”為中國經濟良好開局注入了新動力。推動外貿質升量穩的有利因素在增多，新動能還在積聚。要做好政策再加力，打好組合拳。繼續擴大制度型開放，鞏固基本盤。



今年以來，我國貨物貿易延續去年四季度以來的向好態勢，連續5個月同比增長，進出口規模創歷史同期新高，外貿發展的含金量不斷提升。



海關總署最新數據顯示，前兩個月，我國貨物貿易進出口同比增長8.7%，超出了市場預期。其中，出口表現更是可圈可點，在外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性有所上升的背景下，憑借出色的創新能力和過硬的產品品質，重返兩位數增長通道。



外貿“開門紅”為中國經濟良好開局注入了新動力。外貿是聯結國內國際雙循環的重要樞紐，推動外貿穩規模、優結構，對於促進中國經濟穩健增長具有重要的支撐作用。今年全國兩會期間，不少代表委員聚焦“新三樣”出口、外貿新業態培育等話題建言獻策，市場各方也給予了積極回應。綜合各方分析看，全年實現《政府工作報告》對於外貿質升量穩的要求，是有基礎、有信心的。



推動外貿質升量穩的有利因素在增多。從總量看，一般貿易比重持續提升，外貿結構不斷優化，國際市場份額穩中有進，各季度進出口規模均保持在歷史較高水平，為外貿高質量發展夯實了堅實基礎；從經營主體看，有進出口實績的外貿企業總數保持在60萬家左右，作為我國外貿主力軍的民營企業活力充足，在進出口貿易中的地位不斷提升、比重不斷提高，成為中國外貿乃至中國經濟的韌性之源。



推動外貿質升量穩的新動能還在積聚。今年以來，外貿新業態新模式動力強勁，跨境電商、市場採購出口都實現兩位數增長；貿易夥伴更加多元、穩定，對共建“一帶一路”國家進出口增速高於整體水平；中國外貿發展的產業基礎、要素禀賦、創新能力都在不斷增強，出口商品正向價值鏈上游攀升，電動汽車、文創產品、美妝等國貨潮牌在海外火爆“出圈”，進口市場機遇逐步擴大，外貿產業競爭力持續提升。

