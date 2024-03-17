突破糧食生產周期瓶頸

中評社北京3月17日電／國務院常務會議近日討論通過了《新一輪千億斤糧食產能提升行動方案(2024—2030年)》。提高糧食綜合生產能力，是突破農業生產周期瓶頸、確保糧食產量目標實現的重要因素。新一輪千億斤糧食產能提升行動的實施，勢必將推動糧食產能再上新台階，在高起點上再創糧食產量新高，把糧食安全主動權牢牢抓在自己手中。



糧食生產存在“兩豐兩歉一平”的周期波動規律，這是中國人在幾千年農耕生產過程中形成的認知。我國是世界上自然災害較為嚴重的國家，糧食生產經常遭遇洪澇乾旱高溫等極端天氣和嚴重病蟲害的侵襲。歷史上，我國糧食綜合生產能力低下，應對自然災害的能力較弱，糧食生產很容易受到自然災害的影響，呈現出周期性波動規律。



打破農業生產周期規律，關鍵是提高糧食綜合生產能力，增強農業防災減災能力，改變糧食生產“靠天吃飯”局面。改革開放以來，我國高度重視糧食生產，糧食綜合生產能力持續提升，應對自然災害能力顯著提高，糧食生產實現“二十連豐”，糧食產量連續九年保持在1.3萬億斤以上，突破農業生產周期瓶頸，徹底解決了中國人千百年來吃不飽飯的歷史問題。以2023年為例，我國糧食生產遭受“爛場雨”、洪澇災害和乾旱天氣的輪番侵襲，通過強化農業發展支持政策，實施新一輪糧食產能提升行動，有力開展抗災奪豐收，糧食生產再創新高，人均糧食占有量達到493公斤，繼續高於國際公認的400公斤糧食安全線，保持了糧食供給充足、糧價穩定的良好局面。



糧食連年豐收為糧食安全提供了堅實基礎，但糧食增產難度越來越大也是事實。持續提升糧食綜合生產能力，增強農業防災減災能力，確保糧食穩產增產，才能滿足日益增長的糧食需求。要全面實施新一輪千億斤糧食產能提升行動，扎實推進藏糧於地、藏糧於技，落實分品種增產任務和分區域增產布局，謀劃實施高標準農田建設、種業振興等支撐性重大工程。高標準農田土地平整、集中連片、設施完善、土壤肥沃、生態良好、旱澇保收，是鞏固和提高糧食生產能力的關鍵舉措。目前，我國已累計建成10億畝高標準農田，確保糧食產能1萬億斤以上，未來要逐步把永久基本農田全部建成高標準農田。



科技創新是提高糧食產能的根本途徑，要強化農業科技支撐，加快推進種業振興行動，加快選育推廣生產急需的自主優良品種，研發一批高產優質、抗旱耐澇的糧食品種，增強糧食作物應對極端天氣的能力。農機裝備是農業科技集成和大規模應用的重要載體，是發展現代農業的重要基礎。要大力實施農機裝備補短板行動，推進智能農機裝備與衛星遙感技術、AI圖像識別技術、大數據、雲計算等智能技術推廣應用，為保障糧食生產目標的實現提供裝備支撐。



今年《政府工作報告》強調，加強糧食和重要農產品穩產保供，提出糧食產量的預期目標為1.3萬億斤以上。提高糧食綜合生產能力，主要靠廣大農民和主產區、產糧大縣。針對種糧收益低、風險大的問題，健全種糧農民收益保障機制。今年繼續實施水稻和小麥最低收購價政策，並適當提高小麥最低收購價，每斤小麥最低收購價提高1分錢，既穩定農民種糧預期，又為市場化收購留出空間。繼續實施耕地地力保護補貼和玉米大豆生產者補貼、稻穀補貼政策，完善農資保供穩價應對機制。在全國實施三大主糧生產成本和收入保險政策，推進農業保險精準投保理賠，做到應賠盡賠，增強農民應對自然災害風險和市場波動風險的能力。13個主產區、800個產糧大縣是確保糧食產量目標實現的主力軍，但面臨經濟發展水平低的現實問題，要加大對產糧大縣支持力度，完善主產區利益補償機制，積極探索產銷區橫向利益補償機制，確保主產區抓糧不吃虧。



春來萬物生，春耕正由南向北徐徐展開。國家糧食安全好政策不斷出台，是好事。當前，要把這些好政策盡快落地，讓好政策的春風吹到廣闊農村、吹進廣大農民心坎，為春耕生產注入強大動力和無盡活力。



來源：經濟日報 作者：劉慧

