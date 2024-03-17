發展新質生產力要從實際出發

中評社北京3月17日電／“要牢牢把握高質量發展這個首要任務，因地制宜發展新質生產力。”今年全國兩會期間，習近平總書記的重要講話為各地發展新質生產力指明了方向。



因地制宜，是靠山吃山、靠水吃水的務實選擇。我國幅員遼闊，不同地區的資源禀賦、產業基礎、科研條件各不相同。青海有大量鹽湖，用先進技術高效提取鹽湖中的鋰資源，可推動鹽湖開發與新能源、新材料產業融合發展。海南地處熱帶，五指山以南區域冬季氣溫超16攝氏度，為現代農業育種提供了“天然大溫室”。長三角地區產業基礎雄厚、人才資源足、科教實力強、營商環境好，有實力加強科技創新和產業創新深度融合，可打造具有國際競爭力的戰略性新興產業集群。衹有從實際出發，先立後破、因地制宜、分類指導，探索各具特色的發展模式，差異化發展新質生產力，才能讓每個地區都各展所長、優勢互補，贏得高質量發展的主動權。



需要注意的是，因地制宜發展新質生產力，並不是傳統經驗裡的靠山吃山、靠水吃水。新質生產力由技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級而催生，特點是創新，關鍵在質優，本質是先進生產力。也就是說，山還是那座山，水還是那片水，但是靠山吃山、靠水吃水的方式方法要與時俱進，要創新發展，要提質升級。



要以科技創新為引領。升級傳統產業、壯大新興產業、培育未來產業，都離不開科技創新的引領。在發展新質生產力過程中，科技創新越來越顯現出核心要素的作用。因地制宜發展新質生產力，首先要在依據本地禀賦確定發展重點方向的基礎上，努力推進高水平科技自立自強，並建立以企業為主導、需求為牽引、產學研協同創新的科技成果轉化機制，實現產業鏈與創新鏈的“共融共舞”。



要以實體經濟為支撐。實體經濟是直接創造社會財富的經濟活動，是現代產業體系的基礎。新質生產力不是空中樓閣，需厚植實體經濟根基，根深才能葉茂。發展新質生產力不能忽視、放棄傳統產業。傳統產業是不少地方的特色產業，對當地的經濟基礎、民生就業等起著穩定器作用。各地要堅持新興產業和傳統產業融合發展，以技改和數字化為抓手，推動傳統產業向高端化、智能化、綠色化邁進，在這個過程中自然淘汰落後產能，方能做到穩中求進。



要以深化改革為動力。加快發展新質生產力，有助於我們在未來發展和國際競爭中贏得戰略主動。面對新一輪科技革命和產業變革，各地必須搶抓機遇，靠改革贏得先機。要深化科技體制、教育體制、人才體制等改革，打通束縛新質生產力發展的堵點卡點。要圍繞構建高水平社會主義市場經濟體制，加快完善產權保護、市場准入、公平競爭、社會信用等市場經濟基礎制度。要針對各地發展中遇到的具體難點來深化改革，為新質生產力的發展持續注入強勁動力。



因地制宜發展新質生產力，落子在“實”，特點在“新”，關鍵在“優”。各地要察實情、出實招、求實效，挖掘區位優勢，培育各具特色的先進產業集群，加快發展新質生產力。



來源：經濟日報 作者：金觀平



