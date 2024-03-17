擴大新能源汽車發展優勢

中評社北京3月17日電／近日，關於汽車產業未來發展方向的爭論再起，焦點是能源問題。德國奔馳宣布，無法在2030年完成全面電動化，將繼續致力燃油車開發和創新。同時，蘋果公司被曝出取消電動汽車項目。更早之前，奧迪也放緩了全面電動化計劃，豐田則數次表示電動汽車沒有未來。多個明星企業集體“退圈”，在業界和消費者之間引發了關注和爭議，不少人又開始唱衰新能源汽車。



發展新能源汽車真是點錯了“科技樹”嗎？事實並非如此。從戰略來看，我國大力發展新能源汽車絕不是隨波逐流，更沒有被忽悠，而是深思熟慮後的主動選擇。



一為經濟發展。習近平總書記指出，“發展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路”，為我國汽車工業發展指明了方向。汽車產業屬於技術、資金高度密集型產業，且產業鏈長、市場規模大。搶占汽車產業高地，是我國提升國家競爭優勢、實現經濟高質量發展的必然要求。



我國燃油乘用車產業發展起步晚，與發達國家相比較為落後。過去我們希望依靠合資模式和“市場換技術”策略來提升汽車產業競爭力，但由於外資方嚴格限制核心技術轉讓，自身原創技術薄弱等問題，我國汽車工業遲遲未能實現趕超，國外品牌優勢明顯。面對固化的傳統燃油車格局，實現超越必須另辟蹊徑，新能源汽車成為換道超車的重要歷史機遇。經過長時間發展，我國新能源汽車產能、銷量占據全球主導地位，形成了產業優勢，世界汽車產業的天平開始向中國傾斜。



二為能源安全。當前我國經濟社會運行，每年需要消耗超7億噸石油，其中國內原油產量僅能維持在2億噸左右，剩餘需求都要依靠進口，石油對外依存度長年維持在70%以上，成為能源安全的最大短板。考慮到我國70%的石油都用於交通領域，推動該領域“去油化”刻不容緩。結合我國資源禀賦和產業基礎，發展以電動汽車為代表的新能源汽車是重要選項。



三為“雙碳”目標。全球氣候變化是人類面臨的最嚴峻挑戰之一，碳達峰碳中和是黨中央經過深思熟慮作出的重大戰略決策，事關中華民族和全人類永續發展。近年來交通部門已成為我國碳排放增長最快的領域之一，石油基燃料是碳排放主要來源，加快推進以電代油，極為迫切。有人認為，“電動汽車用的電是煤電，並不環保”。這種觀點也是片面的，2023年我國可再生能源發電量為3萬億千瓦時，約占全社會用電量的三分之一，隨著新型電力系統建設推進，未來電力供應將以綠電為主體。



從全球汽車產業發展歷史來看，技術進步必然會推動產業變革。過去100多年裡，汽車行業歷經數次迭代進化。19世紀末，全世界汽車產業發展方向未明，蒸汽車、電動汽車和燃油車齊頭並進。最終，憑借功率高、續航里程長、可靠性強、基礎設施適應性好等優勢，燃油車脫穎而出。近年來，得益於鋰電池產業化以及充換電技術進步，電動汽車重新走上歷史舞台。不僅如此，電動汽車還擁有更高的動力效率、更強的智能化體驗和更優的平台設計，未來還將開啟交通網、能源網與信息網“三網融合”，延伸出更多產業創新和商業模式。



歷史可鑒，哪種技術更先進、更環保、更經濟，使用更方便，哪種技術就會受到追捧，不是哪幾個人或哪幾個國家能夠阻擋的。當然不同聲音反復出現，也反映出燃油車退出歷史舞台並非一蹴而就。在替代過程中，電動汽車要充分正視自身存在的問題，比如價格高、充電設施不足、低溫下電池衰減嚴重等，並通過技術創新不斷優化提升性能。此外，新能源汽車也不衹有電動汽車一種選項，要因地制宜發展多種技術路線。



來源：經濟日報 作者：王軼辰

