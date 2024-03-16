生成式人工智能崛起，對網絡文學影響幾何

中評社北京3月16日電／據光明日報報導，人工智能（AI）創作是文藝領域的焦點話題。近年來，AI技術突飛猛進、更新迭代，讓人們重新思考創作者和AI的關係。尤其是生成式人工智能的投入運用，更讓創作者堅信，人工智能將為文藝創作帶來重大變革，以類型小說為主的網絡文學更是首當其衝。



2023年，閱文集團發布了國內首個專注於網絡文學這一垂直領域的大語言模型“閱文妙筆”及其應用產品，實現了人工智能在世界觀設定、角色設定、情景描寫和打鬥描寫上的內容生成功能，一躍成為整個網絡文學界熱門話題。如何回應並把握這一“內容生產自動化”的新趨勢，是擺在網絡文學從業者、研究者面前的一道無可迴避的難題。



文學從未因為媒介變革而消亡，反而在技術的衝擊下實現新變



“網絡性”是網絡文學的根本屬性。無論其創作、傳播還是閱讀接受乃至IP開發都與數字技術有著密不可分的關係，具有類型化、交互性、社群性等諸多媒介屬性。作為一種消費文化，它的娛樂化、商業化、產業化程度也日趨加深。因創作過程中大量使用“升級打怪”、開“金手指”等套路化和融梗式寫作，網絡文學更是常常被學者定義為數碼人工環境下的數據庫寫作，也適用於日本學者東浩紀所提出的各種“萌要素”聚合的模組化敘事。



“閱文妙筆”“閱愛聊”“文心一言”“逍遙大模型”等這一類基於神經網絡與深度學習的生成式人工智能（AIGC），主要是在占有豐富的語料數據庫基礎上，利用算法重新組合已有文本或者生成新文本，與網絡文學這種數據庫寫作和運營顯得尤為契合。由於生成式人工智能可以集合現存人類群體共同創造的海量知識成果庫，並實現最優化配置，單個寫作者面對這樣龐大的“集體智慧”自然難以匹敵。既往諸多事例顯示，AI獨立生成的文字，很多時候甚至可以超越大多數一般寫作者，令人無法區分背後是人類還是機器。生成式人工智能崛起，昭示著技術理性強勢參與文藝創作。



近兩年，不斷有新的AIGC產品問世，將人工智能應用範圍與創作潛力推向了前所未有的高度。這讓業界人士不禁愁眉緊鎖：AIGC真的會取代網絡作家嗎？

