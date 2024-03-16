徐麟：因地制宜發展新質生產力

中評社北京3月16日電／據貴州日報報導，3月15日，省委書記、省人大常委會主任徐麟到貴陽市就貫徹落實全國兩會精神，發展新質生產力進行調研。他強調，要深入學習貫徹習近平總書記在全國兩會期間的重要講話精神，認真落實全國兩會部署要求，牢牢把握高質量發展這個首要任務，堅持從實際出發，充分發揮比較優勢，因地制宜發展新質生產力，加快塑造高質量發展新動能新優勢。省委常委、貴陽市委書記、貴安新區黨工委書記胡忠雄參加。



徐麟首先來到中國航天科工集團第十研究院，實地察看總裝生產線，強調要圍繞服務新興領域戰略能力建設，以加快新質戰鬥力供給為牽引，大力推進自主創新、原始創新。貴州航天控制技術有限公司是一家以研製和生產飛行器自動控制系統、特種機器人等為主的國家高新技術企業。徐麟走進企業生產車間，詳細瞭解工業機器人等產品研發應用情況，勉勵企業圍繞國家重大戰略需求，發揮優勢加大科技創新力度，促進產出更多重大成果。



滿幫集團是國內領先的數字貨運平台之一。徐麟參觀了企業展示中心，詳細瞭解數字技術賦能物流業發展情況，希望企業加強貨運數據結構性分析，深挖數據價值，為黨委政府科學決策提供參考，更好助力物流業降本增效。他強調，人工智能是發展新質生產力的重要引擎，要聚焦算力、賦能、產業，在實施數字經濟戰略上搶新機，努力搶占智算、行業大模型培育、數據訓練“三個制高點”，加快發展數字生產力。



徐麟在調研中強調，發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點。要深入學習貫徹習近平總書記關於新質生產力的重要論述，立足我省資源禀賦、產業基礎、科研條件等，科學謀劃推進新質生產力發展。要做好創新這篇大文章，強化產學研用深度融合，推動更多科技成果在貴州落地轉化。要圍繞發展新質生產力布局產業鏈，統籌推進傳統產業升級、新興產業壯大、未來產業培育，加快建設現代化產業體系。



貴陽市和省有關部門負責同志參加。



（來源：貴州日報）