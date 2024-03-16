雲南：提升辦稅便民體驗　推動政策精準落地

中評社北京3月16日電／據雲南日報報導，去年以來，雲南省稅務部門積極發揮職能作用，推動一攬子稅惠政策精準落地，推出一系列便民舉措提升辦稅體驗，持續提升承接產業轉移的軟實力，讓政策紅利從“紙上”落到“賬上”，為項目跑起來、產業強起來、經濟活起來注入了強勁動力。



在硯山綠色鋁產業園區，“鏈主”企業雲南宏泰新型材料有限公司的生產車間裡，一條全球領先的600千安生產線有序運行，生產出來的鋁水直供下游企業。搶抓“北鋁南移”機遇，文山壯族苗族自治州先後引進了一批國內鋁工業龍頭企業，加快打造“中國綠色鋁穀”核心區。“公司延伸產業鏈項目前期投入大，去年享受到鼓勵高新技術企業發展的優惠政策減免稅額4800萬餘元。稅惠‘大禮包’為我們騰出了資金空間，激發了發展活力。”該公司副總經理苗勇波說。



得益於研發費用加計扣除政策，雲南理工恒達新能源科技有限公司持續迸發創新活力。“依托昆明理工大學的研發平台，我們不斷突破現有的技術壁壘，研發出具有優異深充放性能的電池，效率達到93%，循環壽命1500次以上。”公司財務負責人介紹，目前公司已享受研發費用加計扣除減免20萬餘元，預計還將享受減免近800萬元，這將為公司今後加大科技創新帶來更多資金“活水”。



密切關注企業發展、主動靠前服務、精準匹配適用政策、涉稅問題快速響應，雲南省稅務部門以全流程跟蹤服務機制，幫助企業算清明白賬，助力企業留得住、發展好。



紅河邦德新材料有限公司主要從事太陽能及半導體坩堝製造，是雲南省重點引進的光伏產業鏈龍頭企業。當地稅務部門在為企業“精準畫像”的基礎上，全面梳理企業適用的稅惠政策，以專項稅費服務團隊、稅企交流群、政策專題輔導培訓為抓手，構建起三位一體的聯絡輔導機制，確保稅費紅利直達快享。



“感謝稅務人員的耐心輔導，讓我們瞭解了企業可以享受的稅惠政策，也更加清楚企業實施光伏技術創新和提升產能的努力方向。去年，我們享受到各項稅費優惠近7000萬元，發展的底氣更足了。”公司財務負責人說。



（來源：雲南日報）