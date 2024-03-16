賴幸媛籲台官方不能衹有美國、沒有兩岸

賴幸媛在彰化縣議會舉辦新書分享會。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化3月16日電（記者 方敬為）馬政府時代陸委會主委賴幸媛16日在彰化縣議會舉辦著作《鑄劍為犁：賴幸媛的兩岸談判秘辛》新書分享會，分享當年兩岸談判“兩岸經濟合作架構協議”（ECFA）時的過程，並強調發展兩岸關係要有自信與膽識，她過去就是以“門打開、阮顧厝”的精神，取得台灣社會對政府發展兩岸關係的信任，這正是當前民進黨政府所欠缺的，建議台官方面對兩岸要大開大闔，不能衹有美國，沒有兩岸，這對台灣利益而言沒有好處。



賴幸媛新書發表會彰化場16日下午在彰化縣議會舉行，賴幸媛親自分享書中精彩內容，會後並舉辦簽書會與讀者互動，嘉賓包括時報文化出版董事長趙政岷、撰文者風傳媒副總主筆林庭瑤、菱傳媒董事長施威全、中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰、中國文化大學新聞系教授莊伯仲、國民黨彰化縣議員溫芝樺、民進黨縣議員黃柏瑜、無黨籍縣議員陳銌銌等人。



新書分享會，由時報文化出版董事長趙政岷致歡迎詞表示，ECFA被汙名化，此書有詳盡的說明。文化大學新聞系教授莊伯仲會中指出，此書全文通順易讀、沒有灌水，書中談到ECFA的內容，他當時任國民黨文傳會主委兼發言人，ECFA的內容千真萬確，他當時見證史實。



賴幸媛回憶當年在陸委會推動的重大政策，從2009年到2012年，當時陸委會到基層草根社會，深入與民眾溝通宣導ECFA，和其他兩岸政策時，她個人就常特別選擇到彰化，主講許多場大型演講會和廟口開講。彰化鄉親很熱情，也現場跟我坦率反應了很多疑慮和不安，但我發覺，每當我和彰化鄉親誠懇說明政策、用心聆聽，雙向溝通後，就能得到我們彰化鄉親的信任和支持，這讓我很感動，給我更進一步推動兩岸關係的力量，是支持我前進的力量。謝謝彰化鄉親當年的鼓勵。



賴幸媛說，在2010年，當兩岸在進行ECFA艱苦的談判時，她堅持將“文心蘭”放入早收清單，後來成功說服了對岸。彰化鄉親都知道，文心蘭是彰化縣重要的農產品，在2010年一年銷到大陸才6000支，但是早收清單在2011年1月1日生效後，第一年文心蘭銷到大陸就成長到25萬支，以後更是年年增加，農漁產品放入早收清單總共有17項，彰化縣農民和南部農民都得到很大利益。這就是她的理念和行動的實踐，也就是兩岸關係的推動，必須要讓基層民眾真正受益！



賴幸媛拿出一張當過去對外宣導ECFA時的文宣，海報有一對門神並印上“門打開、阮顧厝”標語，她提到，當年推展兩岸關係就是秉持“門打開、阮顧厝”的精神，這句標語也成為後續對外說明的主軸，是她在社運界的老朋友，留學法國的林深靖老師的發想。而用廟宇的門神來做意象，是她的辦公室主任施威全的靈感和發想，得到廣大民眾的信任和支持。



賴幸媛指出，陸委會的工作推動，要面對各種嚴峻挑戰，又因為政客的操弄，台灣社會很難理性客觀地看待兩岸關係。因此，化解對立、極端的意識型態，就當年陸委會的優先使命，過去她以自信與膽識開大門、走大路，一方面與夥伴們深入草根，傾聽民眾心聲、降低疑慮，終於過關斬將，讓政策順利推行，見證兩岸關係理性健康的經營，當前政府就是欠缺大開大闔的自信，可是兩岸關係緊張，對台灣的利益並無好處，呼籲執政當局不能衹有美國，沒有兩岸，兩岸人民值得一個未來和平穩定的兩岸關係。