2月份商品住宅銷售價格環比降幅總體收窄

中評社北京3月16日電／據經濟日報報導，國家統計局3月15日公布的2月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況顯示，各線城市商品住宅銷售價格環比降幅總體繼續收窄、同比繼續下降。



2月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.3%，降幅與上月相同。其中，北京、廣州和深圳分別下降0.1%、0.8%和0.5%，上海上漲0.2%。二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.3%，降幅比上月收窄0.1個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.4%，降幅與上月相同。



2月份，一線城市二手住宅銷售價格環比下降0.8%，降幅比上月收窄0.2個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降0.9%、0.6%、1.0%和0.5%。二線城市二手住宅銷售價格環比下降0.6%，降幅與上月相同。三線城市二手住宅銷售價格環比下降0.6%，降幅比上月收窄0.1個百分點。



國家統計局城市司統計師王中華介紹，各線城市商品住宅銷售價格同比繼續下降。



2月份，受去年同期基數相對較高等因素影響，各線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比降幅均擴大。一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降1.0%，降幅比上月擴大0.5個百分點。其中，北京、上海分別上漲1.0%、4.2%，廣州、深圳分別下降4.6%、4.8%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降1.1%和2.7%，降幅比上月分別擴大0.7個和0.6個百分點。



分城市看，70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格與上月相比，上漲較多的城市有天津、無錫、北海均上漲0.4%。下降較多的城市有南京下降1.1%，湛江下降1.0%，瀘州下降0.9%，廣州、金華下降0.8%。



2月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降6.3%，降幅比上月擴大1.4個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降5.3%、6.0%、7.5%和6.1%。二、三線城市二手住宅銷售價格同比均下降5.1%，降幅比上月分別擴大0.7和0.6個百分點。

