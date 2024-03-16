張工赴重點外資企業走訪調研

中評社北京3月16日電／據天津日報報導，3月15日下午，市委副書記、市長張工赴重點外資企業調研，瞭解經營狀況和行業發展情況，幫助解決訴求問題。他強調，要深入學習貫徹習近平總書記視察天津重要講話和全國兩會精神，落實中央擴大高水平對外開放的決策部署和市委工作要求，完善常態化交流機制，主動精準做好服務保障，助力外資企業高質量發展。



張工首先來到諾和諾德公司（中國）制藥有限公司，走進車間察看藥劑生產工藝流程，聽取公司在津項目建設、創新研發等情況。他說，諾和諾德天津公司成立30年來，堅持看好天津深耕天津，去年再次增資擴產，充分體現了扎根天津發展的信心決心。希望公司持續擴大在津業務布局，加大新藥在津研發力度，推動擴建新建項目加快達產，實現互利共贏發展。



在奧的斯電梯（中國）有限公司，張工詳細瞭解企業發展歷程、產品研發、數字維保系統應用等，察看智能製造產線運行情況。他說，天津正以推動京津冀協同發展為戰略牽引，加快建設全國先進製造研發基地。希望企業強化科技創新，發揮技術底蘊優勢，帶動上下游產業集聚發展，不斷提升規模效益。



在大眾汽車自動變速器（天津）有限公司，張工察看動力電機車間生產運行和新項目建設進展，瞭解公司技術研發、產品創新、市場拓展等情況。他說，希望企業充分發揮天津研發中心作用，積極推進新能源汽車核心零部件開發生產，推動總部在津布局更多新車型特別是新能源車型。



張工在與企業座談交流時指出，天津是中國北方最大的沿海開放城市，在開放發展中與眾多國際知名企業建立了長期戰略合作關係。當前，我們正深入貫徹落實習近平總書記視察天津時提出的“四個善作善成”重要要求，進一步全面深化改革開放，大力發展新質生產力，持續推動高質量發展。要優化營商環境，加大政策支持力度，為各類外資企業提供全方位保障和優質服務。要機制化開展外資企業走訪服務，對行業發展趨勢了然於胸，千方百計破解難點堵點，為企業技術改造、增資擴產和新業務布局提供支撐，實現雙向奔赴、相互成就。要發揮好龍頭外企帶動作用，搭建好產業鏈上下游合作平台，加大生產性服務業招商引資力度，推動產業鏈延鏈補鏈強鏈。



市領導連茂君、李文海和市政府秘書長胡學明參加。



（來源：天津日報）