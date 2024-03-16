兩部門：城鎮新建建築全面執行綠色建築標準

中評社北京3月16日電／據央視網消息：據中國政府網3月15日消息，國務院辦公廳發布關於轉發國家發展改革委、住房城鄉建設部《加快推動建築領域節能降碳工作方案》的通知。建築領域是我國能源消耗和碳排放的主要領域之一。加快推動建築領域節能降碳，對實現碳達峰碳中和、推動高質量發展意義重大。為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，促進經濟社會發展全面綠色轉型，加快推動建築領域節能降碳，制定本方案。



一、總體要求



加快推動建築領域節能降碳，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大精神，全面貫徹習近平生態文明思想，完整、準確、全面貫徹新發展理念，著力推動高質量發展，堅持節約優先、問題導向、系統觀念，以碳達峰碳中和工作為引領，持續提高建築領域能源利用效率、降低碳排放水平，加快提升建築領域綠色低碳發展質量，不斷滿足人民群眾對美好生活的需要。



到2025年，建築領域節能降碳制度體系更加健全，城鎮新建建築全面執行綠色建築標準，新建超低能耗、近零能耗建築面積比2023年增長0.2億平方米以上，完成既有建築節能改造面積比2023年增長2億平方米以上，建築用能中電力消費占比超過55%，城鎮建築可再生能源替代率達到8%，建築領域節能降碳取得積極進展。



到2027年，超低能耗建築實現規模化發展，既有建築節能改造進一步推進，建築用能結構更加優化，建成一批綠色低碳高品質建築，建築領域節能降碳取得顯著成效。



二、重點任務



（一）提升城鎮新建建築節能降碳水平。優化新建建築節能降碳設計，充分利用自然采光和通風，採用高效節能低碳設備，提高建築圍護結構的保溫隔熱和防火性能，推動公共建築和具備條件的居住建築配置能源管理系統。大力推廣超低能耗建築，鼓勵政府投資的公益性建築按超低能耗建築標準建設，京津冀、長三角等有條件的地區要加快推動超低能耗建築規模化發展。提升新建建築中星級綠色建築比例。嚴格落實工程建設各方責任，重點把好施工圖審查關和工程項目驗收關，強化年運行能耗1000噸標準煤（或電耗500萬千瓦時）及以上建築項目節能審查，嚴格執行建築節能降碳強制性標準。

