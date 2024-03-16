微短劇發展後勁在哪裡

中評社北京3月16日電／據經濟日報報導，春節期間，除了電影市場“熱辣滾燙”，微短劇行業也火出新高度。春節假期8天，僅抖音平台短劇就有8部播放量過億。影視IP衍生短劇《超越吧！阿娟》、鄉村文旅題材短劇《飛揚的青春》、民俗題材短劇《小年獸與捉妖師》等內容呈現出明顯的主題向上化和製作精品化特點，贏得用戶真金白銀的支持。



觀察春節微短劇市場能夠發現兩個明顯變化：一是短劇春節檔吸引了以往未被電影、長劇集覆蓋的人群觀看。以抖音平台為例，其短劇用戶以中青年、三線及以上城市人群為主，今年春節期間隨著人員流動和“短劇春節檔”概念出現，短劇用戶更加多元。一些短劇熱度更是蔓延到海外平台，反映了微短劇在內容上的不斷創新迭代。



二是製作團隊不再只是草台班，有了正規軍。華策、開心麻花、檸萌影視等專業團隊紛紛登場，科班出身的專業演員加盟出演，多部熱門影視IP衍生短劇上線，央視頻、央視網還計劃推出《中國微短劇大會》和《中國微短劇盛典》，主流媒體、視聽平台、頭部影視公司等“正規軍”發揮燈塔聚集效應，推動微短劇從高流量走向高質量。



變化主要得益於主管部門有力倡導。自去年以來，廣電總局持續開展網絡微短劇治理工作，針對部分內容低俗、同質化的問題，下線了2萬多部微短劇，有效淨化了行業生態。1月26日，廣電總局網絡視聽司召開了2024年新春檔網絡微短劇宣傳推介會，重點推介了16部將在春節期間上線的優質微短劇，推動春節追短劇成為新潮流、新年俗。



高熱度短劇背後離不開平台大力扶持。短視頻平台直面用戶需求，利用高頻與用戶連接互動的優勢，幫助製作公司更好孵化和運營IP。春節前夕，各大平台共同推進微短劇檔期化運營，不僅效仿長劇提前公布片單造勢，還在站內開辟專屬話題頁引流。從打造內容標杆到加大行業扶持，形成一套微短劇精品支持體系，打開短劇創作的多樣性和創新性。



就在去年，微短劇曾多次遭遇口碑危機。有人認為，短劇走紅靠的是“爽點”和套路；還有人說，微短劇的成功主要是舍得花錢“投流”，這種“電子榨菜”，前期容易“上頭”，後期動力不足。



微短劇的“後勁”究竟在哪裡？春節檔給出了很好的答案。面對電影、劇集等諸多優質內容的激烈競爭，微短劇穩住了大盤，幾部爆款作品在熱度和口碑上甚至不輸大製作。事實證明，短劇發展有自身獨特優勢，內容“短平快”，表達接地氣，填補受眾碎片時間。在此基礎上，春節檔微短劇兼顧了社會價值、思想價值和情緒價值，必然引發大眾共鳴，實現叫好又叫座。

