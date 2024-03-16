上市公司搶灘藍海市場

中評社北京3月16日電／據證券日報報導，近日，國務院印發的《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》（以下簡稱《行動方案》）提出，實施設備更新、消費品以舊換新、回收循環利用、標準提升四大行動，大力促進先進設備生產應用，推動先進產能比重持續提升，推動高質量耐用消費品更多進入居民生活，暢通資源循環利用鏈條，大幅提高國民經濟循環質量和水平。



深度科技研究院院長張孝榮在接受《證券日報》記者採訪時表示：“《行動方案》中提出回收循環利用，將推動我國二手回收產業的發展。隨著環保意識提升和循環經濟推廣，預計未來幾年二手回收市場規模將顯著增長且潛力巨大。”



藍海市場即將爆發



《證券日報》記者在走訪調研中瞭解到，消費者普遍面臨以舊換新問題。深圳創業者陳先生的公司搬遷，而舊辦公室的桌椅、設備等何去何從讓他頭疼。陳先生表示：“近5年公司搬家2次，被淘汰設備、物品大部分還保持八成新。”而市民李女士的5部舊手機均擺在抽屜，如何處理它們，也讓她猶豫不決：“主要是擔心智能手機回收後有個人隱私洩露風險。”



“以IT辦公設備為例，多年來，IT辦公設備配置不斷地升級迭代，從而釋放出大量的回收需求。但由於回收服務商整體規模較小且不規範，大量廢舊IT辦公設備未及時得到科學有效地回收、處置和循環再利用。”小熊U租母公司凌雄科技董事會主席胡祚雄在接受《證券日報》記者採訪時表示。



我國已經歷多輪家電下鄉、汽車下鄉、家電以舊換新行動，而新一輪以舊換新和以往有什麼不同？巨豐投顧高級投資顧問趙喜龍向《證券日報》記者表示：“本輪以舊換新的規模要比過去大很多，將是一個年規模達5萬億元以上的巨大市場，而且以舊換新的種類也更加豐富多樣，不僅有百姓關注的家電汽車，還有其他耐用消費品、生產端工業裝備等。我國的二手回收利用市場是藍海市場，在當下經濟復甦的背景下，二手市場將會快速發展，市場規模將以萬億元級別增長。”

