走進“春天國度”，感受中非共同發展加速度

（來源：新華社） 中評社北京3月17日電／據央視新聞報導，安哥拉位於非洲大陸西南部，西瀕大西洋，有“春天國度”之稱。



從首都羅安達市中心驅車向南18公里，一大片錯落有致的高層住宅樓區映入眼簾，這是中企在當地承建的最大民生工程——凱蘭巴新城。



2010年，時任中國國家副主席習近平在訪問安哥拉的繁忙日程中，抽出半天時間考察這一項目，中安兩國建設者深受鼓舞。正是在那次訪問期間，中安兩國宣布建立戰略合作夥伴關係。新城從荒漠中拔地而起，見證著兩國合作升級加速。



龍年春天，北京又迎來非洲夥伴。3月15日下午，習近平主席同來華進行國事訪問的安哥拉總統洛倫索舉行會談，兩國元首宣布將中安關係提升為全面戰略合作夥伴關係。“是好朋友之間的相互幫助”“堪稱互利合作的典範”——中安關係實實在在造福兩國人民，得到兩國元首高度評價。



“這份友誼鐫刻於安哥拉的歷史”



2012年，凱蘭巴新城超過700幢樓宇、2萬套房屋順利交付，12萬居民陸續來此安家落戶。很多當地人更習慣稱之為“彩虹之城”。



“一切好像在閃閃發光。”73歲的居民加斯帕·佩德羅對當年喬遷的喜悅記憶猶新，“感謝習近平主席，感謝安哥拉和中國的合作，讓我們擁有了現代化的家園。”

